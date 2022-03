Carolina Jaume explica por qué no ha podido estar en ‘En Contacto’ ¿Cuándo regresará?

La presentadora de TV, Carolina Jaume, ha estado ausente dos días en el el programa ‘En Contacto’ donde conduce el segmento ‘La ama de casa que nos ama’. Menos de una semana tiene el estreno del espacio y ya explicó por qué no ha podido estar.

A través de sus historias de Instagram, Jaume explicó que no estuvo ayer ni el martes debido a otros compromisos laborales adquiridos desde hace algún tiempo. “Tampoco estaré el viernes porque tengo que grabar una película”, dijo. En la producción estará junto con Erika Vélez, Carlos Scavone y otros actores. Se llamará ‘Amor en tiempos de likes’.

Sin embargo, este martes grabó parte del segmento “con personas maravillosas”. Ello saldrá esta semana cuando se reintegre al matinal. Por tanto señaló que tiene mucho que ofrecer en ‘En Contacto’ que queda Jaume para rato. Por tanto, la guayaquileña regresará este miércoles al programa.

Captura de pantalla

Agradeció al canal por recibir el permiso para realizar ese proyecto profesional, que para ella significa un crecimiento exponencial en su carrera.

También mostró gratitud por los mensajes de apoyo que recibe desde que le dieron la oportunidad de estar en el matinal, ya que no hace mucho estuvo en el ‘ojo del huracán’ por su polémica con su exesposo y padre de su hijo; Allan Zenck.

Fuera de TC

Hace una semana, Carolina se fue de ‘Soy el mejor’. A través de su cuenta de Instagram publicó un video en el que rescató los mejores momentos en el programa, y lo acompañó de un texto en el que agradece a todos quienes han estado con ella durante todo este tiempo.

“He estado en Soy el Mejor por mas de un año increíble. Desde el bendito día de mi contratación me he preguntado, “¿Por qué estoy aquí? No soy mejor que los demás”. Sentí nervios y pánico al ver estrellas que admiraba y respetaba a mi alrededor ser parte del Staff de Artistas del programa, no pude decir las palabras que se volvieron un sello personal y que por donde voy me piden que la diga: “SE ENCIENDEN LOS CORAZONES POR UNA NOBLE CAUSA”, detalló Jaume.

Tras ello, abrió su corazón en ‘En Contacto’ y reveló todo lo que sufrió con su exesposo.