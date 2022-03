¿Ha recibido mensajes de parte de ‘Los choneros’? Fiscalía advierte de extorsión vía on line

Aumenta el número de denuncias por extorsión on line.

“Hola. Le estamos escribiendo desde la organización de ‘Los choneros’. Seguro usted ya sabe quienes somos, le queremos anticipar que lo que buscamos hoy en día es llegar a un acuerdo con los dueños de tiendas...” Este es el mensaje de texto que recibió Diana (nombre protegido), una guayaquileña de 43 años, propietaria de un Spa ubicado en Urdesa norte, sector de Guayaquil.

Ella confiesa aunque le causó asombro ese mensaje de texto le sorprendió que la empezaron a llamar del mismo número. “Contesté la llamada con temor y me explicaron que querían llegar a un acuerdo con mi negocio, que yo tenía que pagar una cuota semana para evitar los robos”, dice.

Agrega que ella cerró la llamada, pero durante todo el día estuvo asustada. “Es la primera vez en los 15 años que tengo mi negocio que me pasa, yo cerré la llamada pero hasta el día de hoy sigo atemorizada”, confiesa.

El caso de Diana no es el único, en la Fiscalía entre 2018 y 2021 , se reporta que 6.436 personas denunciaron ser víctimas de extorsión.

Entre las denuncias ciudadanas hay casos de víctimas amenazadas por sus interlocutores, quienes se hacen pasar como miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o de cualquier otra organización criminal.

Generalmente los extorsionadores envían mensajes de texto.

El perfil de las víctimas es similar. Son microempresarios o emprendedores.

“Yo empecé a recibir llamadas desde enero. Me decían que era de parte de los narcos, que están apoderándose de todo el país y que si no les depositaba 500 dólares a un número de cuenta, en la noche me iban a caer”, contó Julia, de 34 años, propietaria de un resto bar ubicado en la plaza comercial La Garzota, norte de Guayaquil. Julia nunca hizo el depósito, dice.

La Fiscalía está investigando con mayor fuerza este tema, sobre todo porque en el 2021 hubo 1.628 casos de extorsión digital, una estadística mayor a la registrada en 2019 y 2020. Y se ha identificado que muchas de las llamadas provienen de los centros carcelarios del país.

La institución ha alertado a la ciudadanía a realizar las denuncias en sus dependencias ubicadas a nivel nacional. De hecho, con una campaña en las redes sociales alertan de este tipo de estafa.

🚓Si te escriben a extorsionar con dañar la integridad de tus familiares o amigos, ¡denuncia!

Las estafas por mensajes son más comunes de lo que crees. Antes de aceptar transferir dinero, acércate a la Unidad de @PoliciaEcuador más cercana y solicita ayuda. #PorUnEcuadorSeguro https://t.co/Tzo2GhP8zR pic.twitter.com/gsjS72MNfF — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) January 11, 2022

Sin embargo, un gran número de personas decide no denunciar, pues la investigación previa en este caso se toma un año.

No obstante, la pena por extorsión es de hasta 5 años de cárcel, según el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que establece: “la persona que, con el propósito de obtener provecho personal o para tercero, obligue a otro, con violencia o intimidación, a efectuar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero”, incurre en delito de extorsión sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

¿Dónde denunciar?

En Guayaquil la denuncia puede realizarla en el edificio La Merced, ubicado en Córdova y Víctor Manuel Rendón, de 08:00 a 17:00. No necesita tener un abogado. El trámite es gratuito.

En Quito, la Fiscalía está ubicada en La Mariscal, Avenida 9 De Octubre, N19-33. Y en Cuenca, en Pasaje Paucarbamba.