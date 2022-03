¿Cuál es la única empresa gran tecnológica que aún no ha tomado medidas contra Rusia?

Amazon es la única gran tecnológica con una capitalización bursátil superior al billón de dólares que aún no ha tomado medidas empresariales en protesta por la invasión rusa de Ucrania.

De hecho, de los cinco grupos empresariales de mayor capitalización bursátil del mundo, Apple, Microsoft y Google (Alphabet), que son la primera, tercera y cuarta mayores, ya han anunciando algún tipo de iniciativa que conlleva una reducción de los ingresos que obtienen de Rusia.

La petrolera saudí Aramco, la segunda mayor empresa cotizada del mundo, y el grupo tecnológico Amazon, la quinta, no han anunciado medida alguna. Esta última ha explicado a Efe que no tiene ningún tipo de presencia física en Rusia ni en Ucrania y su cuota de mercado en comercio electrónico no es comparable con la de AliExpress o la de operadores locales como Ozon.

El presidente ruso Putin se reúne con la Unión Rusa de Industriales y Empresarios (RSPP) Moscú (Federación de Rusia), 03/02/2022.- El presidente ruso Vladimir Putin asiste a una reunión con el jefe de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios (RSPP) Alexander Shokhin (sin foto) en el Kremlin en Moscú, Rusia, 02 de marzo 2022. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV / KREMLIN POOL / CRÉDITO OBLIGATORIO SPUTNIK (MIKHAIL KLIMENTYEV / KREMLIN POO/EFE)

Lo que sí ha hecho Amazon ha sido impulsar medidas de carácter humanitario y de refuerzo de la ciberseguridad en Ucrania y, de hecho, ha habilitado un blog en el que va dando cuenta de ello.

En cualquier caso, y en cuanto a la adopción de medidas de estrategia empresarial, a día de hoy Amazon es la gran ausente entre el Top-5 tecnológico mundial.

OTRAS AUSENCIAS EN EL RÁNKING MUNDIAL

Entre las 20 mayores empresas capitalizadas del mundo, también se detectan relevantes ausencias en este sentido, como las de Tesla (que ocupa el puesto número 6 de las mayores empresas cotizadas del mundo), Berkshire Hathaway (el hólding empresarial del multimillonario Warren Buffett, en el puesto 7), el fabricante de chips estadounidense Nvidia (9), la financiera JPMorgan Chase (15) o Walmart, la mayor cadena de supermercados del mundo (16).

El director general de Tesla Elon Musk hablando en la Conferencia SATELLITE, el 9 de marzo del 2020. (AP Foto/Susan Walsh) El director general de Tesla Elon Musk hablando en la Conferencia SATELLITE, el 9 de marzo del 2020. (AP Foto/Susan Walsh) (Susan Walsh/AP)

Por contra, entre las que sí han dado algún paso ya se encuentran Apple, Microsoft, Google, Meta (Facebook, octava firma de mayor capitalización del mundo), TSMC (décima), Visa (décimo cuarta), Exxon Mobil (décimo novena) y Nestlé (vigésima), que han anunciado el cese de sus actividades en Rusia o alguna otra medida empresarial de boicot para expresar su oposición a la invasión rusa.