El precio que puso presidente Putin a la muerte de sus soldados

Más de 500 soldados rusos han muertos y aproximadamente 1.500 han resultado heridos en más de una semana de confrontación bélica con Ucrania. El presidente Vladímir Putin anunció que existirá pagos adicionales a las familias de uniformados fallecidos en combate.

El jefe de estado indicó que entregarán cinco millones de rublos (cerca de 50 mil dólares). Mientras que a los heridos en guerra el valor de acerca a los 30 mil dólares.

Vladímir Putin (Alexei Nikolsky/Alexei Nikolsky/TASS)

“Desafortunadamente, hemos sufrido pérdidas, y nuestro trabajo es apoyar a nuestras familias militares que luchan por nuestro pueblo, el pueblo ruso”, comentó el jefe del Kremlin.

“A todos los familiares de todos los soldados caídos, recibirán, recibirán pagos de seguros y cada miembro de su familia recibirá una compensación financiera”, explicó el presidente de Rusia.

Soldados (Marcus Yam/Los Angeles Times via Getty Imag)

Datos de Ucrania

Aunque los rusos no han comentado el número de bajas ucranianas, su homologo sí indicó la cifra: casi 9 mil rusos asesinados. No obstante, este valor no termina de cuadrar con el registro oficial.

“Nuestro ejército está haciendo todo lo posible para derrotar al enemigo de una vez por todas. Casi 9.000 rusos han sido asesinados en una semana”, dijo el mandatario ucraniano, según recoge la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

Negociaciones

Soldados rusos (Marcus Yam/Los Angeles Times via Getty Imag)

Rusia declaró hoy que el futuro de las negociaciones con Ucrania dependerá de la reacción de Kiev a la postura rusa, que se mantiene sin variación.

“Las negociaciones que se han celebrado ha sido una buena posibilidad de transmitir a la parte ucraniana nuestra visión de este problema. En adelante todo dependerá de la reacción de la parte ucraniana”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

Vladímir Putin (Marcus Yam/Los Angeles Times via Getty Imag)

Peskov se refería a las dos rondas de conversaciones celebradas en territorio bielorruso el lunes y este jueves entre delegaciones de los dos países. De momento, añadió, no se habla de firmar ningún documento como resultado de estas negociaciones.

Desmintió las informaciones difundidas por Kiev acerca de que entre sus demandas Rusia ya no plantea la “desnazificación” de Ucrania. “Esto no es así”, aseveró el portavoz del Kremlin.