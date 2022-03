Expenal García Moreno, un espacio que busca rehabilitarse para reactivar la economía y el turismo

Quito, capital del Ecuador, es conocida por sus mitos, infraestructura e historia. Estas tres cualidades se las puede evidenciar en las calles del centro de la urbe; sobretodo un espacio se ha impregnando de todas estas características: el expenal García Moreno.

El expenal está a punto de cumplir ocho años de paralizar sus actividades, en medio de un ambiente de destrucción y olvido. No obstante, el espacio tiene un potencial histórico que atraído a amantes del tanatorurismo.

Los dichosos que han recorrido cada uno de los pabellones, donde hasta el 30 de abril del 2014 albergaba a más de 3000 presos, han sido testigos de eventos paranormales y de leyendas que involucran a los más temidos personajes de la historia ecuatoriana como Caranqui, el Monstruo de los Andes, Daniel Camargo Barbosa y el cuentero de Muisne.

Expenal García Moreno

Ahora, son muchos quienes buscan seguir palpando la historia en cada una de las celdas y llenarse de tradición y aprendizaje. Debido a esta demanda, y con el afán de rescatar espacios históricos de la capital, la Fundación Tertulia y Misterio ha emprendido el duro trabajo de recolectar a entidades público y privadas para rescatar este lugar y cambiar la cara del sector de San Roque.

Andrea Rodríguez, vocera y creadora de Tertulia y Misterio, habló con Metro Ecuador de lo importante de esta iniciativa y contó las razones del porqué es necesario rehabilitar el lugar para demostrar que con estos espacios Quito puede explotar la cultura y el turismo.

“Queremos que la comunidad comience a ver el lugar como un espacio seguro y con potencial para el turismo”. Para Andrea este es una gran oportunidad para crear un referente de turismo vivencial a nivel local y regional.

Expenal García Moreno

Entidades que ya han tenido acercamiento

“Actualmente se está realizando una campaña de sumar entidades, hemos tenido contacto con el SNAI; se está tramitando de una manera legal todo el proceso”. Para ella es importante tener la colaboración del Ministerio de Cultura, Turismo, Grupo Futuro, Quito Turismo y similares.

Fundamentos del proyecto

“Sabemos perfectamente que San Roque es un barrio conflictivo, pero este tipo de iniciativas son las que permitirán transformar a este sector a nivel económico y social. El apoyo de las entidades del Municipio permitirá que sea visible a gran escala”.

“Este tipo de actividades e iniciativas es lo que permite transformar comunidades. Creemos totalmente en el levantamiento del barrio”.

Expenal García Moreno

¿Cuánto tiempo para recuperar el Expenal?

“Si tenemos todos los aliados estratégicos y el equipo técnico no lo ponemos a más de unos cuantos meses, nuestro planteamiento es muy rápido. El espacio se está deteriorando, queremos evitar eso desde ya”.

“Con esta campaña de sumar empresas se ha adelantado ya varias semanas”, acota Andrea.

Atención inmediata

Cataloga el panorama como desolador. “El patrimonio está, pero respecto a servicios básicos son inexistentes, a la par se ha dañado la estructura como el suelo. No es más del 30%. Lo importante es que se evite que sigan lucrando del espacio y dañándolo”.

Debe invertirse en la cultura

“Nunca se ha pensado en un trabajo integral de los espacios. No se dan cuenta que al restablecer estos lugares también lo está haciendo la economía como tal, va a generar confianza en la comunidad y quienes estén involucrados”.

En el caso de costos, Andrea se reservó los gastos que son necesarios. No obstante, precisó que bastaría con un aliado estratégico para que esto se alce.

Expenal García Moreno

Reactivación económica

“El enfoque es muy amplio, lo importante es hacer un museo vivencial. De igual manera se puede ejecutar un cronograma activo de turismo, actividades académicas y recuperación de archivos, cafeterías”.

Indicó que si bien no es inmediata la recuperación, no quiere decir que no se este ejecutando. “Lo importante es que sea autosustentable”.

“El expenal no será un lugar elitista. Todo el mundo debe ser parte del espacio y así olvidar que es peligroso. Todo se ejecutará de diferentes maneras para todos los gustos y acceso económico”, finalizó.