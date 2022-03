“Llévate a mi hija”, reportera en Ucrania cuenta entre lágrimas la desesperada petición que le hizo su guía ucraniano

Ucrania vive uno de sus momentos más devastadores y difíciles tras los incontables ataques de Rusia desde la semana pasada.

Miles de heridos, fallecidos, lugares bombardeados, son solo algunas de los resultados que ha dejado esta inhumana guerra, y quienes más sufren son los niños, quienes viven aterrados, e incluso han sido impactados por los ataques de los rusos.

Son miles las historias que se han conocido sobre lo que han hecho los ucranianos para sobrevivir, algunos se han quedado para luchar, otros se han tenido que separar de sus seres queridos, y otros han escapado como han podido.

Una de las historias más conmovedoras ha sido la de la reportera argentina Sol Macaluso, quien es reportera de Noticias Telemundo en Ucrania y otros medios como Telecinco.

La reportera se quebró cuando informaba para ‘El Programa de AR’ desde Ucrania, al contar que quien era su guía en ese país le había hecho una petición muy importante.

La conmovedora historia de la reportera argentina en Ucrania

Sol contó en plena transmisión que su guía, Max, le había pedido que se llevara a su hija de allí con ella, y la tuviera a salvo.

“Nuestro fixer (guía e intérprete) nos ha pedido muy emotivamente que nos llevemos a su hija, por favor. A esta gente la conozco hace más de un mes, hemos compartido todo el día de información, y es muy duro que se tengan que quedar a defender a su país, dejar a su familia”, dijo con voz entrecortada.

Y luego, ya no pudo contener el llanto al seguir contando “y que venga alguien y te diga por favor llévate a mi hija, hazte cargo de ella, que no le falte nada, ¿qué le vas a decir? no hay palabras”.

La periodista en el estudio conmovida le preguntó “Sol y ¿qué vas a hacer, te vas a llevar a la niña?, a lo que la joven dijo sin dudar, pero llorando “claro, es mi familia ahora, es mi hermana”.

Este video y esta acción de la joven argentina ha conmovido al mundo entero, y se ha ganado la admiración de todos en redes, pues muestra su gran corazón.

Sin embargo, la joven publicó en sus redes más tarde, que había tomado la decisión de quedarse unos días más en Ucrania, pues lo sentía su deber como periodista.

Finalmente, fue otra de sus compañeras quien se llevó a la niña a España, y ella las verá al llegar allá.

De hecho, este miércoles informó que la hija de su guía ya se encontraba a salvo en España con su compañera y estaba muy feliz por ello.

“Que orgullosa estoy, te queremos Dana, cuidaremos todos de vos (...) ella ya está en España, a salvo y rodeada de amor con Martina y su familia en Barcelona”, dijo Sol en su cuenta de Instagram.