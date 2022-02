Miguel Cedeño anuncia su regreso a la televisión mientras continúa su lucha contra el cáncer

La ‘Cerecita’ Miguel Cedeño regresa a la televisión ecuatoriana luego de superar el tercer ciclo de quimioterapias tras su lucha contra el cáncer. Así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram donde anunció que regresará a su programa “De Boca en Boca” pero le dará un enfoque distinto al que había mantenido hasta noviembre de 2021 cuando su vida cambió de repente.

“Soy Miguel Cedeño. Un día mi vida dio un giro inesperado y me encontré luchando con la muerte. Decidí aceptar el reto y pelear por lo más valioso del mundo, la vida”, dice el presentador en un video publicado.

Cedeño estará al frente de un nuevo segmento llamado “Guerreros de vida” donde dará a conocer las historias de aquellos que igual batallan contra el cáncer. “Hoy les traigo historias de personas que, al igual que yo, han decido luchar y no rendirse, historias de gente valiente, historias inspiradoras, historias de guerreros de vida”, dice.

¿Cuándo inicia su nuevo segmento?

La ‘Cerecita’ explicó que le llegó la propuesta de este nuevo segmento de Marlon Acosta, productor de TC Televisión. “Cuando mi amigo y jefe @marlonacosta5579 me contó sobre el proyecto “Guerreros de Vida” literal no lo podía creer! Y es que los que realmente me conocen saben cuánto amo mi trabajo”, contó en su mensaje.

No se conoce su fecha exacta de regreso a la televisión pero adelantó en sus redes sociales que ya se están grabando “historias de guerreros” desde la clínica “Dr. Juan Tanca Campozano”, donde se recupera y que se ha convertido en su segundo hogar.