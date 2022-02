¡Conmovedor! Una pareja de jóvenes se despide en el metro de Kiev en medio de las evacuaciones tras ataque de Rusia

Con bombardeos y presencia de tropas de rusas, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio inicio este jueves 24 de febrero la invasión de Ucrania. Los ataques hicieron que muchos de los ucranianos entren en pánico, por lo que se ha iniciado una evacuación masiva en ciertas zonas.

Tal es el caso de Kiev, la capital de Ucrania, donde se ha reportado largas colas de vehículos en las carreteras de salida con dirección a la frontera oeste del país, según informó La Vanguardia.

🇺🇦🇷🇺 | GUERRA UCRANIA-RUSIA: Una pareja se despide este jueves en el metro de Kiev a medida que avanzan las evacuaciones masivas de la capital tras la invasión rusa. pic.twitter.com/0jzlSfDOZV — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 24, 2022

En medio del caos, una escena protagonizada por dos jóvenes y que fue compartida en redes sociales por el medio Alerta News 24, conmovió a cientos de usuarios.

“Una pareja se despide este jueves en el metro de Kiev a medida que avanzan las evacuaciones masivas de la capital tras la invasión rusa”, se lee en la descripción que acompaña la fotografía, la cual fue tomada por la agencia internacional de noticias AFP.

Los cibernautas no tardaron en reaccionar. “Estas imágenes me parten el alma”, “Dios, esta imagen duele” y “pareciera una escena sacada de una película, pero lo más cruel es la misma realidad”, comentaron algunos. Cabe mencionar que esta foto también fue compartida en el portal web del diario New York Post.