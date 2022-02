¿Quién recibió el sueldo acumulado de seis meses del presidente Lasso?

Como promesa de campaña, el presidente de la República, Guillermo Lasso, donó su sueldo acumulado de seis meses que recibe por ser el primer mandatario. “Va a ser un proceso familiar. Voy a ponerme de acuerdo con María de Lourdes (su esposa y Primera Dama) a qué fundaciones vamos a donar el sueldo”, manifestó en abril de 2021.

Hoy, mediante la firma de una escritura pública, Lasso donó su sueldo acumulado de sus primeros seis meses como presidente de Ecuador.

La Fundación para la Atención de Niños y Niñas con Parálisis Cerebral y Síndrome de Down ha hecho un gran trabajo por más de 25 años. Compartimos con David, integrante de la fundación y un luchador único. Nos alegra que este ingreso sea destinado para quienes más lo necesitan. pic.twitter.com/sKXzbGATjE — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) February 24, 2022

El dinero fue destinado a Fudrine, organización privada sin fines de lucro, con 26 años de experiencia trabajando con niños, niñas con Parálisis Cerebral (IMC) y Síndrome de Down.

“Nunca he sido amigo del autoelogio. Al contrario. Soy muy discreto en este tipo de acciones. Sin embargo, este acto trasciende hacia el interés público, por involucrar al presidente del país. Y sé que mi sueldo puede servir a quienes lo necesitan mucho más. (...) Y así lo seguiré haciendo hasta el fin del gobierno”, dijo Lasso al iniciar su alocución.

El valor entregado a la fundación asciende a $ 36.352,26 ($6.058,71 mensual). “Ese ingreso lo entregaré a María de Lourdes, para que ella lo destine a aliviar situaciones de personas, familias o instituciones particulares que precisen de una ayuda oportuna”, indicó el mandatario.

Según el Gobierno, con el objetivo de recolectar un “monto beneficioso” para quienes lo reciban, cada seis meses una nueva organización, escogida por la Primera Dama, receptará este valor para atender a los grupos vulnerables.

David Pavón, beneficiario de la atención que brinda este organismo y que hoy es Director de Talento Humano de esta entidad, comentó que diferentes barreras han obstaculizado sus planes, pero no lo han logrado: “la he sudado, pero lo he conseguido. Lo importante no es cómo eres sino quién eres”, afirmó.

A lo que el Jefe de Estado respondió: “querido David, eres un luchador. Eres único y toda circunstancia de la vida debe servir para impulsarnos hacia adelante”. Además, concluyó que al ver todo el trabajo llevado a cabo por Fudrine esta contribución económica resulta muy pequeña en comparación a todo el esfuerzo realizado por la entidad durante tantos años.