Cantante y amigo de Farruko fue baleado en Puerto Rico

Ankhal, cantante urbano, fue herido de gravedad durante una balacera en Puerto Rico. El amigo y señalado como hijo de Farruko, debido a ser su mentor en la música, está en estado cítrico y ya ha sido intervenido quirúrgicamente.

Primeros reportes apuntan que el artista estaba a bordo de un vehículo Lexus IS 250. Junto a él viajaban dos jóvenes, uno de ellos también resultó herido.

“En estos hechos hay un joven de 24, uno de 26 y uno de 21. El joven de 24 transportaba al de 26 y a Anthony Mercado Díaz. Cuando estos caballeros se disponían a llegar al barrio Florencio, fueron interceptados por dos individuos enmascarados que sacaron dos armas largas y comenzaron a dispararles”, detalló el capitán De la Cruz Santiago a El Nuevo Día.

Farruko no esperó para referirse al tema y recalcar que eleva constantemente las plegarias para que la salud de su similar mejore.

“Hijo mío porque siempre te he visto como mi hijo con amor y respeto no he parado de orar por ti desde que me entere de lo que te sucedió le doy gracias a Dios que sigues con vida”, inició sus declaraciones.

“Dios tiene un trato contigo muy especial y a veces él nos lleva al desierto para que nos detengamos reflexionemos y valoremos muchas cosas que no vemos me siento hasta culpable por que yo te abrí las puertas a la fama y a pesar que lo hice con buenas intenciones esto no todo el mundo lo sabe manejar creo que Dios tiene un propósito grande conmigo”, señaló.

La relación entre ambos artistas nació en el 2019 cuando el puertorriqueño firmó con el discográfico Carbon Fiber Music. Fui ahí cuando lanzó su sencillo CFM Ganga Remix.