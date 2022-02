¿Es buena? Famoso epidemiólogo se refirió a la campaña de vacunación de Ecuador

Con el actual plan de vacunación que se está ejecutando en Ecuador existen, con corte del 20 de febrero, más de 13 millones de ciudadanos tienen la dos dosis de la inyección lo cual les permite frenar en un gran porcentaje el efecto de la covid-19 en el caso de llegar a contagiarse.

Autoridades, como el presidente Guillermo Lasso y la ministra de Salud, Ximena Garzón, han apuntado que en los próximos meses puede desaparecer la variante Delta y también gran parte de las medidas, entre ellas el uso de mascarilla en exteriores.

Vacunación en Ecuador (Agencia Press South/Getty Images)

¿En verdad es exitoso el programa?

El prestigioso epidemiólogo y asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, felicitó hace escasos días a las autoridades ecuatorianas por la ejecución del plan de vacunación contra el covid-19.

A la par reconoció que ha realizado un mejor trabajo en materia de inmunización que los Estados Unidos. Los halagos los extendió durante un encuentro virtual con el vicepresidente Alfredo Borrero.

Vacunación en Ecuador (Agencia Press South/Getty Images)

“Han hecho un trabajo considerablemente mejor que en Estados Unidos, desearía que en Estados Unidos tengamos el mismo nivel de cumplimiento de las recomendaciones de vacunación que ustedes han podido lograr en Ecuador”, dijo Fauci.

Lo indicado por Fauci no es nada descabellado. Según Our World in Data, Ecuador figura entre los países con mayor porcentaje de personas vacunadas en el mundo: 75% esquema completo y 11% parcialmente.

Cifras de casos en Ecuador

Vacunación en Ecuador (Agencia Press South/Getty Images)

Ecuador sumó este lunes 655 nuevos casos de covid-19 y alcanzó los 820.541 contagios durante la pandemia, según informó el Ministerio de Salud Pública en su reporte diario.

En cuanto al registro de muertes confirmadas por covid-19 durante la pandemia, este rubro ascendió a 25.023 (10 más que el reporte del domingo), a los que se suman 10.140 fallecidos “probables” con la enfermedad, para un total de 35.172 defunciones.