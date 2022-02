“Es bien duro perder a un hijo de esa manera”: Familiares del del motociclista que murió al caer en socavón de Rumiñahui exigen justicia

“Estamos muy tristes, mi hijo no era un vago ni un borracho como dicen”, dijo entre lágrimas la madre de Carlos Ayo, de 33 años, quien falleció a las 05:00 del pasado 18 de febrero al caer con su motocicleta, en el socavón que se formó en Rumiñanui debido a las fuertes lluvias y al desbordamiento del río San Nicolás.

“Mi hijo Carlos no tomaba, él era cristiano. No estaba en estado etílico”, dijo su madre en una entrevista con Teleamazonas. para desmentir las versiones que circulan en redes sociales donde informaban que la víctima se encontraba en estado etílico.

“Es bien duro perder a un hijo de esta manera”, llora su madre y pide justicia. Su padre también muy afectado manifestó: “Siento que se me ha salido algo del cuerpo, como si hubiera perdido un brazo. No puedo trabajar, estamos muy tristes”, manifestó Diego Ayo al medio citado.

Los familiares solicitaron a las autoridades que tomen cartas en el asunto pues indicaron que en lugar donde se cayó el puente no se colocaron cintas de seguridad que puedan alertar que no se podía transitar por ese lugar. “Mi hermano, como se ve en las cámaras, no iba a alta velocidad”, dijo el hermano de la víctima.

Los familiares indicaron que Carlos era taxista y que ese viernes se dirigía a su trabajo. El hombre deja tres hijos de 10, 14 y una bebé de seis meses en la orfandad, por lo que solicitan una indemnización para la madre y para los menores.

El trágico hecho quedó registrado en video: