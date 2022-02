Un joven de 15 años salvó a sus hermanos antes de ser asesinado

¡Es un héroe pero murió! Un joven de 15 años logró salvar a sus hermanos de ser asesinados pero él no corrió con la misma suerte: lo secuestraron y mataron. Su padre denuncia que esto sucedió por equivocación.

La víctima fue identificada como Eduardo Salomón Puertos Gaytán y fue hallado a inicios de febrero tras ser secuestrado desde su casa en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, México.

Luego de intensas búsquedas por parte de la Fiscalía y la Policía mexicana lograron hallar el cuerpo sin vida del joven en una finca.

Eduardo Salomón Puertos Gaytán, Eduardo Salomón Puertos Gaytán, (Fiscalía México)

Familiares indican que los sicarios lo confundieron con un vecino

Los familiares del joven, muy consternados por lo sucedido indicaron que Eduardo alcanzó a esconder a sus cuatro hermanos dentro de la casa para que no les pase nada. Pero, lograron capturarlo y posteriormente lo encontraron sin vida. La autopsia reveló que murió por un disparo en el abdomen. Su padre dijo que a su hijo lo confundieron con el vecino.

El joven de 15 años les dijo a sus hermanos que se escondieran en el baño, mientras el llamaba desesperadamente a su padre.

Según relatan medios locales su padre contó que le dijo a su hijo que no abra la puerta y que también se escondiera, pero los sicarios lograron tumbar la puerta.

“Ayúdame, papá”, fueron las últimas palabras del chico

“Me come el corazón porque no dejo de escuchar: ‘ayúdame, papá’”, dijo el hombre y continuó: “ha de estar con muchísimo miedo. Sabe que no hizo nada malo, sabe que cuidó a sus hermanos por el solo hecho que les dijo que se metieran al baño, prefirió ser él”, dijo el padre.