La razón para dejar en libertad a falsos policías en Quito

Diez personas recorrían en motocicletas usando indumentaria similar a la Policía Nacional en Quito. Los sujetos se hacían pasar por falsos oficiales y operaban, según datos de las autoridades, en el sector del Panecillo.

Tras el operativo MEGA ASAD 01 se logró detener a los falsos policías. No obstante, horas después nueve de los infractores fueron puestos en libertad según lo dictamino el juez David Lasso.

#Quito#Video

10 FALSOS POLICÍAS CATURADOS OPERABAN POR EL PANECILLO



La operación “MEGA ASAD 01”, descubrió una estructura conformada por 9 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y 1 colombiana, cuyo modus operandi era el uniformarse con sellos e insignias policiales.#Ecuador pic.twitter.com/MwURkZroOu — Steeven Macías (@steevenmaciastv) February 18, 2022

¿Cuál fue la razón?

El motivo respondería que los uniformes son de diferentes colores a los de la Policía y no tienen antecedentes penales. Debido a que no son un peligro para la sociedad, no se calificó la flagrancia de los señores y se dispuso su libertad inmediata.

Pese a esta resolución, uno de los infractores sí fue procesado por portar la credencial de grado de capitán. Los falsos servidores de la ley apuntaron que pertenecen a la Organización Comunitaria Delitos Flagrantes (CDF).

Falsos policías.

¿Cómo operaban?

Nueve ecuatorianos y un colombiano conformaban el grupo. Su modus operandi era uniformarse con sellos e insignias policiales, se los acusaba del delito de usurpación y simulación de funciones públicas, falsificación y uso de documentos alterados.

Los aprehendidos fueron:

Daniel Alejandro F. S., ecuatoriano de 36 años, registra antecedente por falsedad en la identidad 2008-05-27.

Jonnicifer Jean Paul D. C., de 42 años, colombiano, registra antecedente por ejercicio de funciones sin promesa legal 2012-01-29

Edison Fabián V. V., ecuatoriano 29 años, no registra antecedentes.

Jonathan Fernando C. S., ecuatoriano de 20 años, no registra antecedentes.

Dilan Fabián M. P., ecuatoriano de 22 años, no registra antecedentes.

Daniel Alexander T. T., ecuatoriano de 30 años, no registra antecedentes.

Brando Jesus T. E., ecuatoriano de 24 años, no registra antecedentes.

Estefanía Elizabeth N. T., ecuatoriana de 38 años, no registra antecedentes.

Sandra Leticia G. L., ecuatoriana de 49 años, no registra antecedentes.

Miguel Ángel M. M., ecuatoriano de 30 años, no registra antecedentes.

Durante el operativo, ejecutado el pasado viernes, se decomisaron siete motocicletas, 10 cascos, dos radios de comunicación, siete chalecos antibalas, 18 documentos personales y ocho teléfonos celulares.