Azuay: Familia es evacuada tras caída de puente en Girón

Tras el colapso de un puente ubicado en la calle Arturo Sández, del cantón Girón, provincia del Azuay, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE) dio a conocer que el Cuerpo de Bomberos de Girón atendió la emergencia evacuando por precaución a una familia de 4 integrantes, quienes se encuentran en un hogar de acogida debido a que la vivienda está situada junto al puente afectado.

Desde el aire así se ve el puente en la calle Arturo Sandez, en #Girón, que colapsó anoche.

Acciones tras el colapso del puente en Girón

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal de Girón se activó tomando acciones y mantenerse en sesión permanente el COE cantonal. Además, realizan los arreglos en la matriz de agua potable, así como, realizaron trabajos en la zona y se restableció el sistema eléctrico.

También se mantiene cerrado el paso a la zona para evitar futuros accidentes.Mientras que el Cuerpo de Bomberos Girón se mantiene activado. El SNGRE, en conjunto con los técnicos del GAD Municipal de Girón, realizaron una inspección técnica por la zona del puente colapsado y los puentes que se encuentran sobre el río Chorro, en donde se da recomendaciones preventivas debido a la antigüedad de los mismos.

Se realiza la valoración del colapso del puente de la calle Arturo Sández, se espera llegada de maquinaria del MTOP y Prefectura para la limpieza de escombros.

Solicitamos respetar las cintas de peligro y no ingresar, la zona es inestable y podría generarse desprendimientos.

De manera adicional se coordinó con la Prefectura del Azuay para el envío de maquinaria de apoyo para la limpieza de los escombros del puente. Autoridades indicaron que no se registraron personas heridas o fallecidas ni más viviendas que puedan verse afectadas por el colapso del puente. Al momento no se registra represamiento del río Chorro debido a que no han existido precipitaciones en las últimas horas, se mantiene el monitoreo constante en la zona por parte del SNGRE y el GAD Girón.

