Mujer embarazada fue atacada con un cuchillo en Guayaquil

Una mujer de 19 años embarazada fue atacada por un sujeto con un cuchillo. La joven de cuatro meses de gestación fue interceptada por un hombre cuando estaba afuera de sus casa y esperaba que le abran la puerta en Las Malvinas, sur de Guayaquil.

Afortunadamente su bebé está bien tras el ataque y no existe ningún riesgo. De acuerdo a Diario Extra, la joven dijo que el sujeto le pidió el teléfono y luego la atacó. Inmediatamente ella se defendió. “Él me quería apuñalar en las piernas, pero hice lo posible para que no me haga daño, pero aún así terminé con cortes”, cita el mencionado diario.

Ella le dijo que estaba embarazada, pero eso no lo detuvo y parecería que quería hacerle más daño, “con más ganas te mato” había dicho el sujeto. Por lo que cree que el fin del delincuente no era robarle. Ella y su familia están muy preocupados por lo sucedido.

Los familiares se percataron y corrieron a auxiliarla. El hombre huyó rápidamente al darse cuenta.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad.