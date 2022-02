Julia Garner: “Puedes interpretar a la persona más malvada y no va a ser blanco o negro”

Julia Garner en ‘Inventando a Anna’ Inventing Anna. Julia Garner as Anna Delvery in episode 104 of Inventing Anna. Cr. Nicole Rivelli/Netflix © 2021 (NICOLE RIVELLI/NETFLIX/NICOLE RIVELLI/NETFLIX)

Parece que las series que llevan el sello de Shonda Rhimes están destinadas a convertirse en un éxito. Y ahora es el turno de ‘Inventando a Anna’. El nuevo proyecto de Shondaland llega a Netflix con una historia basada en un escándalo real que afectó a los abultados bolsillos de la élite neoyorquina, y que promete misterios y muchas sorpresas.

La serie está protagonizada por la ganadora del Emmy Julia Garner, a quien recordamos como Ruth de ‘Ozark’. Ella interpreta el papel principal de la estafadora alemana de origen ruso Anna Delvey.

Metro charló con la joven de 28 años para saber más.

P: ¿Qué significa este espectáculo para usted?

- Es abrumador y me pone de nervios. En cierto modo, tengo la misma sensación con cada espectáculo que hago. El hecho de que ahora sea real es muy emocionante.

P: ¿Conocía la historia de Anna antes de meterse en el personaje?

- Sí. Leí el artículo y reaccioné igual que todo el mundo. Simplemente pensé que era un artículo fascinante y no me sorprende que hagan una serie sobre ella, pero sí me sorprendió mucho que me dieran el papel. Para ser sincera, no me esperaba que fuera a interpretar a Anna Delvey porque mi aspecto es muy diferente al de ella.

P: He leído que la conociste y te agradó. ¿Comprende que la gente quedara encantada con su energía?

- Era muy simpática, y hay cosas simpáticas que no están ‘bien’. No es tan blanco o negro. Anna Delvey es un personaje muy complejo y estuvo muy cerca de conseguir una fortaleza, de hacer que esta gente creyera en ella. Algunos cayeron en la trampa, pero si supieran lo que ella está haciendo no lo harían. Es muy encantadora y por eso consiguió lo que quería. Pero también, porque es encantadora, puede ser muy oscura. Eso es lo que quiero que la gente vea. Puedes interpretar a la persona más malvada y no va a ser blanco o negro, porque eso no la hace humana.

Inventando a Anna El nuevo proyecto de Shondaland llega a Netflix

P: ¿Cómo se metió en su mente?

- Lo primero que tiene que aprender un actor es a no juzgar a los personajes. No importa si es Delvey o Ruth. La gente olvida que Ruth mató a su tío. No es que esté interpretando a los personajes moralmente más perfectos.

No leo mis personajes como personas en un guión. No me acerco a ellos así, quiero conocerlos de verdad. Cada persona tiene algo interesante y me gusta buscar esas cualidades en todo lo que interpreto. La parte favorita de mi trabajo es conocer realmente a la gente.

“Lo primero que tiene que aprender un actor es a no juzgar a los personajes. No importa si es Anna Delvey o Ruth”. — Julia Garner, actriz estadounidense

P: ¿Cómo fue trabajar con Shonda Rhimes y vivir en su universo?

- Shonda es un icono, ha hecho programas de televisión icónicos. Es una escritora increíble y es fácil decir líneas cuando son tan divertidas de decir en voz alta. Fue un placer representar su guión.

P: ¿Se involucró en la estética de su personaje?

- La estética era muy importante. Incluso con Ruth en ‘Ozark’, el tipo de botas o los vaqueros ajustados eran importantes. Es necesario crear un mundo con el tipo de vestuario que llevan. Eso ayuda incluso a la forma de caminar.

P: ¿Afectó la pandemia al rodaje?

- Sí, mucho. Empezamos a finales de 2019 y luego ocurrió lo de COVID y nos tomamos un descanso de 6 meses. No sabíamos si era más seguro rodar en Georgia o en Nueva York y yo no sabía si iba a volver a Atlanta para rodar ‘Ozark’ o ir a Nueva York para Delvey. Luego terminé de rodar Delvey y me fui directamente a ‘Ozark’. Hubo un momento en el que estaba haciendo las dos cosas. Fue un momento interesante en mi vida, pero lo conseguimos.

P: ¿Cómo se siente al despedirse de ‘Ozark’?

- Es agridulce. La parte amarga es decir adiós al equipo, ya que somos una gran familia. Entiendo que es el momento de decir adiós, pero egoístamente podría seguir con la serie.

11 de febrero

Es la fecha en la que se estrenará el primer episodio de ‘Inventando a Anna’ en Netflix.