No todas las historias de amor tienen un final feliz. Este fue el caso de Sara Baluch, de 22 años, quien perdió a su pareja dos semanas antes de la boda. Lamentablemente, su novio Mohammad Sharifi, de 24 años murió y ella totalmente devastada asistió a su tumba con su vestida de novia.

Mujer va con su vestido de novia a visitar la tumba de su pareja que murió dos semanas antes de la boda Mujer va con su vestido de novia a visitar la tumba de su pareja que murió dos semanas antes de la boda (AP)

Ambos asistían a la Universidad de Tennessee y el sábado pasado se casaban frente a sus familiares y seres queridos.

Mujer va con su vestido de novia a visitar la tumba de su pareja que murió dos semanas antes de la boda Mujer va con su vestido de novia a visitar la tumba de su pareja que murió dos semanas antes de la boda (AP)

Pero todo fue una tragedia, ya que Sharifi fue asesinado en el estacionamiento de un edificio en Hixson, donde supuestamente acordó reunirse con un hombre llamado D’Marcus White, de 20 años, quien le vendería una consola Xbox One .

El hombre no le compró la consola sino le disparó y no sobrevivió a las heridas ya que al llegar al hospital más cercano solo se confirmó su deceso.

Su novia fue la primera en llegar a la casa de salud y cuando preguntó por su novio una enfermera se acercó a darle la lamentable noticia.

“Me tomó la mano y dijo: ‘Lo siento, le dispararon. No sobrevivió. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Me sentí caer y me desmayé. Cuando desperté pensé que todo había sido un sueño, nos íbamos a casar en dos semanas. Lo había visto anoche”, dijo la joven al Daily Mail.

“No es justo. Le dije ‘perdón por no poder protegerte’. Me protegió todos los días y fallé”, dijo sobre el momento en que tuvo que reconocer el cuerpo de su novio.

Mujer va con su vestido de novia a visitar la tumba de su pareja que murió dos semanas antes de la boda Mujer va con su vestido de novia a visitar la tumba de su pareja que murió dos semanas antes de la boda (AP)

El día en el que iba a ser la boda la joven fue vestida de novia a la tumba de su pareja

El día de la boda, Baluch, vestida con su traje de novia, fue al cementerio, a la tumba de Sharifi. The Times Free Press capturó fotos del emotivo momento, con Baluch arrodillada y llorando para disculparse con su difunto novio.

Mujer va con su vestido de novia a visitar la tumba de su pareja que murió dos semanas antes de la boda Mujer va con su vestido de novia a visitar la tumba de su pareja que murió dos semanas antes de la boda (AP)

Mujer va con su vestido de novia a visitar la tumba de su pareja que murió dos semanas antes de la boda Mujer va con su vestido de novia a visitar la tumba de su pareja que murió dos semanas antes de la boda (AP)

Mujer va con su vestido de novia a visitar la tumba de su pareja que murió dos semanas antes de la boda Mujer va con su vestido de novia a visitar la tumba de su pareja que murió dos semanas antes de la boda (AP)