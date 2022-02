La desgarradora despedida del novio de la chica que murió antes de recibir un trasplante de corazón

Renzo Mamani estremeció a las redes sociales con una emotiva despedida que le hizo a su novia de 30 años, Mariana Ditzel, quien estaba en primera fila en la lista de transplantes de corazón en el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Argentina. Lastimosamente el ansiado órgano no llegó y falleció. “Esperaba un ángel donante y no me di cuenta que el ángel eras vos”, dijo el chico.

La desgarradora carta dice lo siguiente: “Te juro que intenté cumplir con todo, que hice cada cosa que estuvo a mi alcance. Cuando nos enteramos de la enfermedad lloramos, lloramos muchísimo, me acuerdo muy bien el día. Te prometí que jamás te iba a dejar sola, te prometí que yo iba a ser tu escudo, me prometí a mi mismo que iba a hacer todo para que disfrutes al máximo cada momento, que jamás haya un “no” a algo en tu vida. Se que sabías que vivía por y para vos, aunque no lo hablábamos, yo se que lo sabías”. Y afirmó: “Te juro que intenté cumplir con todo, te juro que hice cada cosa que estuvo a mi alcance ,la vida entera no me va a alcanzar para agradecerte por haber sido mi compañera, mis días, mis ganas de aprender”.

“Te voy a amar cada día de mi vida. Esperaba un ángel donante, y no me di cuenta que el ángel eras vos y que el milagro era que hayas vivido y compartido tu vida conmigo. Te amo”, concluyó.

Mariana DITZEL esta primera en la lista de espera de Emergencia Nacional



Sigamos rezando🙏



La joven comodorense se encuentra internada en Buenos Aires, a la espera de un trasplante de corazón.



Se pide una cadena de oración,por su estado de salud pic.twitter.com/nRGoXEYlg0 — Gustavo Carrizo (@GusCarrizo) January 20, 2022

La joven falleció hace unos días, tras largas semanas de espera y en una carrera contrarreloj por un corazón que nunca llegó. La chica padecía de una miocardiopatía dilatada no compactada. Sin embargo, el colapso generalizado por la falta de donantes comprometió su situación al extremo, pese al esfuerzo sobrehumano de sus familiares para difundir el caso a nivel nacional.

Tristeza en Argentina

Sus familiares y amigos utilizaron las redes sociales para despedirla y recordarla, pero el que más resaltó fue su novio Renzo Mamaní, quien estuvo al frente de toda la campaña en la búsqueda de un corazón. Fueron 24 días de búsqueda incesable y también de un pedido desesperado de una medicación. Luego las redes sociales hicieron lo ‘suyo’ y el mundo conoció la historia de Marianita.

Su muerte dejó una huella en cada uno de los que colaboraron en la búsqueda. Incluso en las últimas horas el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, fue uno de las tantas personas que decidió manifestar sus condolencias por la muerte de la joven de 30 años.

Tengo una gran tristeza por el fallecimiento de Mariana. Mis condolencias para toda su familia, su novio, amigos y tantas personas que difundieron su situación en todo el país.



Es fundamental seguir concientizando sobre la importancia de la donación de órganos. pic.twitter.com/omNWnRWfkH — Juan Pablo Luque (@luquejuanpablo) February 8, 2022

“Tengo una gran tristeza por el fallecimiento de Mariana. Mis condolencias para toda su familia, su novio, amigos y tantas personas que difundieron su situación en todo el país”, escribió en sus redes sociales. Agregó que “es fundamental seguir concientizando sobre la importancia de la donación de órganos”, un mensaje que se replica en cada mensaje de sus seres queridos.