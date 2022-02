Videos de la actividad militar en Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, mantendrán el sábado una conversación telefónica de alto nivel mientras aumentan las tensiones sobre una posible invasión inminente de Ucrania y Estados Unidos anunció que planea evacuar su embajada en la capital ucraniana, Kiev.

Antes de hablar con Biden, Putin conversará con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que se reunió con él a principios de semana en Moscú para tratar de resolver la crisis.

🇷🇺🇺🇦 | TENSIÓN UCRANIA-RUSIA: Despliegue de personal ruso hacia Ucrania. Región de Krasnodar, Rusia.

pic.twitter.com/QUN6NogNQs — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 12, 2022

Rusia ha concentrado un gran número de soldados cerca de las fronteras de Ucrania y realiza maniobras militares en la vecina Bielorrusia, pero niega insistentemente que tenga intención de lanzar una ofensiva.

Sin embargo, la vocera del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zakharova, informó el sábado que el país ha “optimizado” su personal en su embajada de Kiev señalando que la decisión responde a la preocupación sobre posibles acciones militares del bando ucraniano.

🇫🇷 | URGENTE: Enorme convoy de trailers y camiones se dirigen ahora a París: pic.twitter.com/8qEEqIGnDH — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 12, 2022

“Llegamos a la conclusión de que nuestros colegas estadounidenses y británicos aparentemente saben de algunas acciones militares que se están preparando en Ucrania y que podrían complicar significativamente la situación en el ámbito de la seguridad”, afirmó la portavoz en un comunicado. “En esta situación, temiendo posibles provocaciones del régimen de Kiev o de terceros países, decidimos optimizar el personal en las legaciones diplomáticas rusas en Ucrania”.

Para avivar la sensación de crisis, el Pentágono ordenó el despliegue de 3.000 soldados adicionales en Polonia para tranquilizar a sus aliados.

🇷🇺🇺🇦 | TENSIÓN UCRANIA-RUSIA: Maslovka, región de Voronezh, Rusia, a unos 130 km de la frontera con Ucrania:

pic.twitter.com/U7aaHtyF8a — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 12, 2022

Biden ha dicho que su ejército no entrará en guerra en Ucrania, pero prometió graves sanciones a Moscú en coordinación con sus aliados internacionales. El momento en el que tendrá lugar la posible acción militar rusa sigue siendo una cuestión clave.

La información de inteligencia recopilada por Washington indica que Rusia estaría considerando el miércoles como fecha, según un funcionario estadounidense familiarizado con los hallazgos. La persona, que no estaba autorizada a hablar en público y lo hizo bajo condición de anonimato, no reveló cómo de definitiva era la inteligencia, y la Casa Blanca resaltó públicamente que no sabe con certeza si Putin está comprometido con la invasión del país vecino.

🇷🇺🇺🇦 | TENSIÓN UCRANIA-RUSIA: Rusia ha establecido hospitales militares de campaña a lo largo de la frontera con Ucrania. pic.twitter.com/0ShvyLHUbB — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 12, 2022

Sin embargo, funcionarios estadounidenses informaron de nuevo que el aumento de la potencia de fuego rusa por tierra, mar y aire cerca de Ucrania ha llegado a un punto en el que podría invadir el país en poco tiempo.

Rusia y Ucrania están inmersas en un amargo conflicto desde 2014, cuando su presidente, afín al Kremlin, fue derrocado tras protestas populares. Moscú respondió anexionándose la península de Crimea y respaldando a la insurgencia separatista en el este, donde los combates han dejado más de 14.000 muertos.

El alto el fuego de 2015, mediado por Francia y Alemania, ayudó a frenar los combates a gran escala, pero las escaramuzas han continuado y los esfuerzos para alcanzar un acuerdo político están estancados