Fatal accidente de bus deja al menos 22 muertos y cinco desaparecidos en Perú

Al menos 20 muertos y 33 heridos tras accidente de autobús en norte de Perú. Al menos 20 personas fallecieron y otras 33 resultaron heridas luego de que un autobús de transporte interprovincial cayera por un abismo de unos 100 metros de profundidad en una zona rural de la provincia de Pataz, en el norte de Perú.