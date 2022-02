Casa Blanca advierte de inminente invasión rusa a Ucrania

La Casa Blanca advirtió el viernes que una temida invasión de Rusia a Ucrania podría ocurrir en menos de una semana, posiblemente en los próximos dos días, incluso antes de que terminen los Juegos Olímpicos de Invierno, y exhortó a los ciudadanos estadounidenses a abandonar el país de inmediato o lo más tardar en las próximas 48 horas.

El asesor en seguridad nacional, Jake Sullivan, dijo que Estados Unidos aún no cuenta con información definitiva de que el presidente ruso Vladimir Putin haya dado la orden de invadir, pero agregó que todos los elementos apuntan a una operación militar importante que podría iniciar “rápidamente”, quizás antes de que terminen los Juegos Olímpicos de Beijing, el 20 de febrero.

“Cualquier estadounidense en Ucrania debería irse lo antes posible. Y, en cualquier caso, en las próximas 24 a 48 horas”, dijo Sullivan.

Muchos habían pensado que Putin no pondría en marcha una incursión en Ucrania antes de la culminación de los Juegos de Invierno que se llevan a cabo en China.

“Por ahora no podemos precisar el día, ni podemos precisar la hora, pero esta es una posibilidad mucho muy distinta”, aseveró Sullivan. “La posibilidad enorme de acción, la posibilidad distinta de acción, en un periodo de tiempo relativamente cercano... está respaldada por nuestra perspectiva sobre lo que está sucediendo en el área”, agregó.

“Seguimos viendo señales de una escalada rusa, incluyendo la llegada de más soldados a la frontera con Ucrania”, añadió, redoblando la urgencia de advertencias previas de Estados Unidos. “Como dijimos antes, nos encontramos en el periodo en el que una invasión puede comenzar en cualquier momento en el que Vladimir Putin decida ordenarla”.

Ucrania-tensiones En esta imagen tomada de un video proporcionado por el Servicio de Prensa del Ministerio ruso de Defensa el jueves, personal de combate del sistema antiaéreo S-400 inicia las maniobras en el campo de instrucción en la región de Brest durante las maniobras militares Union Courage-2022 Rusia-Bielorrusia en Bielorrusia. (AP)

“El riesgo es lo suficientemente alto y la amenaza es ya lo suficientemente inmediata… es momento de salir ahora”, subrayó Sullivan, al repetir una advertencia dada antes a los ciudadanos estadounidenses en Ucrania por el secretario de Estado Antony Blinken, que actualmente se encuentra en Australia.

“No estamos diciendo que el presidente Putin haya tomado una decisión”, aclaró. “Lo que decimos es que tenemos un nivel suficiente de preocupación con base en lo que estamos viendo en la zona, y en lo que nuestros analistas de inteligencia han recogido, que estamos enviando este mensaje claro”.

El presidente estadounidense, Joe Biden, habló el viernes con varios mandatarios europeos para enfatizar las preocupaciones planteadas por los servicios de inteligencia de Estados Unidos sobre la potencial inminencia de una invasión rusa. Sullivan dijo que los mandatarios de Occidente se encuentran completamente unidos y que responderán con dureza a una invasión rusa, aplicando sanciones económicas y comerciales devastadoras.

Soldados del 2do Regimiento de Caballería del Ejército de EEUU Soldados del 2do Regimiento de Caballería del Ejército de EEUU forman una fila con sus vehículos en el aeródromo militar de Vilseck, Alemania, el miércoles 9 de febrero de 2022. El regimiento será trasladado a Rumania para apoyar a la OTAN en medio de las tensiones Rusia-Ucrania. (Foto AP/Michael Probst) (Michael Probst/AP)

Por su parte, el secretario de Defensa de Gran Bretaña se encuentra de visita en Moscú en otro intento de relajar las tensiones sobre una posible invasión rusa a Ucrania.

Rusia realiza juegos de guerra enormes en la vecina Bielorrusia e insiste en que la tensión en las relaciones no es culpa suya. Moscú sostiene que no tiene planes para entrar en Ucrania, pero que quiere que Occidente deje al país vecino y a otras exrepúblicas soviéticas fuera de la OTAN. Pide además que la alianza no despliegue armas allí y que retire a sus efectivos de Europa del Este, demandas rechazadas de plano por Occidente.