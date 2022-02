MasterChef Ecuador: María Laura revela algunos detalles de cómo era Wilson con ella fuera de las cámaras tras anunciar su relación

María Laura revela algunos detalles de cómo era Wilson con ella fuera de las cámaras de MasterChef Ecuador, esto tras confirmar su relación sentimental que van más allá de la amistad.

El pasado lunes 7 de febrero, los concursantes entraron como si fueran a casarse, debido a que confirmaron que ya no eran solo amigos. Lamentablemente, el amor dentro de las cocinas duró poco, ya que al día siguiente, Wilson fue uno de eliminados de esta semana tras no lograr un reto.

Es así, que en honor a ese cariño que María Laura le tiene a Wilson y por su dolorosa partida, ella y el resto de compañeros hicieron una entrada dedicada al participante.

Masterchef Ecuador: boda de María Laura y Wilson

En ese momento, María Laura, con la voz quebrada, pudo compartir algunos detalles de cómo Wilson la cuidaba fuera de las cámaras.

Decidimos entre todos hacerle un homenaje a Wilson porque ya a esta altura entre todos nos queremos mucho y nos extrañamos”, dijo María Laura que a la vez tuvo que pausar debido a que indicó que iba a llorar.

María Laura añadió que extraña “verlo haciéndome el desayuno”, y se le volvió a quebrar la voz. “Me cuidaba un montón, me protegía un montón, me hacía estudiar, si me enfermaba me traía un té de jengibre y limón. No, Wilson en una persona super importante para mí”, continuó esta vez con lágrimas en sus ojos.

Por su parte, el chef Jorge Rausch le recomendó que lo piense así: “Es uno mismo para ganar MasterChef, claro”.

“No, chef Rausch, que ellos piensen eso (sus compañeros), yo no puedo pensar así”, respondió la concursante con tristeza.

Cuando Wilson y María Laura mostraron su relación especial, el participante explicó , todo nació como una camaradería y actualmente todo ha ido evolucionando; ellos estarían confundidos.

“La verdad, la verdad sí, entre María Laura y yo estamos intentando algo, cada quien tiene su mundo, cada quien tiene su vida en Guayaquil y creo que este cariño que nació como amistad cambió”, ratificó el guayaquileño de 33 años.

A pesar de las declaraciones, no aseveraron si estaban en una relación seria.