Presidente Lasso: “No me pueden pedir a mi que resuelva un problema de 15 años en un año”

Ecuador vive un aumento en la ola de inseguridad y violencia en múltiples zonas. El último reporte del 2021 indicó que el país terminó con la tasa de 13,13 homicidios por cada 100 mil personas; el índice más alto desde el 2011.

Policía Nacional apuntó que más de la mitad de los casos, que está bajo el promedio de América Latina (17), están relacionados con el crimen organizado y con la lucha por el territorio de micro-tráfico de drogas y narcotráfico internacional.

Presidente Guillermo Lasso

En este escenario, el presidente Guillermo Lasso fue cuestionado sobre las medidas para frenar esta escalada. “El primer mandatario en el programa Encontrémonos por la ciudadanía añadió que no permitirá que la tierra se vuelva propiedad de bandas del narcotráfico”.

“No podemos permitir que esto sea una selva y que sea tierra de propiedad de las bandas del narcotráfico, de la trata de personas, no lo podemos permitir. No me pueden pedir a mi que resuelva un problema de 15 años en un año, un mes o en una hora”.

Según datos del Ministerio de Gobierno, desde el 2017 ha existido un incremento en la tasa de muertes por cada 100 mil habitantes, siendo el 2021 el que mayor repunte tuvo: pasó de 7,8 (2020) a 13,1 (2021).

Sin embargo, pese a este aumento de muertes, el decomiso de sustancias se incrementó en relación a 2019 y 2020 en un 128,4%.

Relación con China

El primera mandatario aprovechó para referirse a su viaje a China. Para Lasso, a finales de este año, se prevé firmar el tratado de libre comercio con el gigante asiático.

“Vamos a iniciar una mesa de trabajo para renegociar la deuda con China. Tenemos la misión de lograr más plazo y menos tasas de interés, y desvincular los contratos comerciales de petróleo, de los financieros. Siempre en beneficio del Ecuador”, comentó.