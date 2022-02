Padre de Isabel Villón, menor reportada como desaparecida, aclara que no fue secuestrada en un taxi en Quito

La imagen de la pequeña Isabel Sofía Villón Burgos circula en redes sociales, pues está reportada como desaparecida. En varios grupos de redes sociales han informado que se la llevaron en un taxi hace unas horas en el sector de Monteserrín. Sin embargo esa información es FALSA. La publicación de la página oficial recopila que la menor fue vista por última vez el 16 de junio de 2021 en Quito y su padre, Alexis Villón, en una entrevista con este medio explica que se trata de una desaparición involuntaria. Isabel tiene 3 años y está con su madre que la sacó ilegalmente de Ecuador hace 8 meses, aproximadamente.

#MDGInforma que la publicación en algunas redes sociales sobre el supuesto rapto de una menor de edad en Quito, es FALSA. La niña se encuentra con su madre.

☑️Te invitamos informarte únicamente por canales oficiales.

📲Comprueba la autenticidad de afiches: https://t.co/Oq3xOZtm4q pic.twitter.com/myExHUU0VI — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) February 8, 2022

“Isabel es mi hija. Yo estaba en unión libre con la mamá, me separé y ella optó por sacarla del país ilegalmente, por la frontera de Rumichaca. Para no llegar a una acción penal opté por una Restitución Internacional de Menores, un acto administrativo. (La madre de Isabel) no quiso hacer el retorno voluntario de la menor y el caso fue a juicio, estuvo en el juzgado en Girardot (Colombia). Al momento de conocer el caso vieron la ilegalidad en cómo la sacó del país y la retención. El juez sugirió una entrega de la menor mediante sentencia”, relata Alexis Villón.

El padre de lsabel viajó a Colombia para ver a su hija, sin embargo “ella (la madre de la niña) decide salir de su domicilio y hacer caso omiso a la sentencia dictada por el juez. Al incumplir una sentencia judicial, Colombia la da por desaparecida y le quita los derechos de patria potestad”, explica Villón.

También explicó que la Fiscalía en Ecuador no quiso tomar la denuncia alegando que “está con la mamá”, pero Alexis insiste que la sacó del país ilegalmente.

“Como yo puse la denuncia verbal, mis abogados hicieron el oficio de fiscal para solicitar toda la investigación, movimiento migratorio la versión y hacer la difusión de desaparición”. El papá de la niña de tres años no sabe el paradero de su hija, ni de mamá, ni de la abuela.

Con la Restitución Internacional, Alexis se apegó a la justicia colombiana; su expareja apeló, pero salió a favor del padre en las cuatro instancias.

En la última sentencia, el juez resuelve que la demandada no se presentó a la audiencia, cambió de domicilio de manera injustificada y sin autorización por lo que se dispuso iniciar el proceso la diligencias para ubicar a la menor.

Isabel Villon

¿Qué es una desaparición involuntaria?

De acuerdo al artículo 163.1 del COIP, la desaparición involuntaria es cuando una a una persona se prive de la libertad, retenga, arrebate, desaparezca, traslade a lugar distinto a una o más personas, en contra de su voluntad y niegue información de su paradero o destino, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.