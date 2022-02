La furia de Gustavo Alfaro por la camiseta perdida de Diego Palacios en el duelo Perú vs. Ecuador

Un video que circula en redes sociales le pone más picante al insólito momento que vivió la Selección de Ecuador en su encuentro ante Perú en Lima donde empataron 1-1 por las eliminatorias. Ahora es Gustavo Alfaro el protagonista, debido a su furia cuando llama a Diego Palacios para reemplazar a Preciado, pero la camiseta no aparecía. El combinado tricolor no pudo realizar la variante a tiempo y eso nos costó, porque en esos minutos Perú empató el partido.

El momento ocurrió entre los minutos 66 y 67 del compromiso cuando la Tri todavía ganaba 1-0 a Perú con un temprano gol de Michael Estrada. Alfaro, al ver la lesión del lateral derecho, ordeño que Palacios entre a la cancha, pero el jugador mientras escuchaba las órdenes del técnico gaucho estaba con el torso desnudo porque no encontrada su camiseta. El personal de utilería se desesperó porque no la encontraba en el banquillo y tuvo que ir al camerino. Esto provocó la molestia del DT, quien terminó lanzando un fuerte insulto.

El inspector cuando veía que no llevaba la camiseta del uniforme: pic.twitter.com/TRc6aysq4w — Marco Mena (@MarcoMena02) February 5, 2022

Transcurrieron cuatro minutos en que la Tri jugó con 10 hombres, mientras utilería buscaba la camiseta de Palacios en el camerino, y en ese momento, el cuadro peruano logró el empate a 1 a través de un cabezazo del lateral derecho Luis Advíncula, encargado de marcar a Preciado.

Alfaro, totalmente enfurecido, dijo en la rueda de prensa que la camiseta de ‘Chiqui’ Palacios desapareció y por eso no se pudo hacer el cambio. “No nos faltó concentración, sino cuando traen la camiseta ya el árbitro había puesto en movimiento la pelota y nos faltaba un jugador, y ahí vino la jugada. Por eso, la verdad es la fatalidad que nos dejó el hecho de que son errores que no podemos cometer, porque hay mucho en juego. Sí creo que nos faltó para terminar de ganar el partido: primero es no cometer ese error ahí; y segundo, aprovechar las opciones muy claras y muy favorables que tuvimos en el arranque del segundo tiempo”.