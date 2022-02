“No me siento cómodo”: Asambleísta Diego Ordóñez renunció a su cargo durante su intervención en el Pleno

El asambleísta por Pichincha, Diego Ordóñez (CREO), anunció su renuncia durante su intervención en el Pleno, durante la sesión plenaria 761, en la que consta el segundo debate del proyecto de Ley de Reducción de Desperdicio de Alimentos y el primer debate de la reforma a la Ley de Transparencia de la Información Pública.

“Yo vengo de un mundo donde se debaten ideas, se confrontan ideas, donde la verdad pueda ser compartida (...) Vengo de un mundo del sector privado donde la eficiencia se mide para garantizar los resultados (...) En este ambiente, y lo digo con franqueza, y esta es una reflexión personal, no me siento cómodo, no me he sentido cómodo. Yo creo que hay que abordar en otros escenarios el reto de servir a los ecuatorianos, ser eficientes y garantizar que se puedan concretar soluciones”, expresó.

#PlenoLegislativo | El legislador @diegoordonezg anuncia su renuncia al cargo. “Se vienen más retos, en los cuales vamos a tener que involucrarnos, vamos a tener que buscar acuerdos, vamos a tener que conjugar esfuerzos para lograr reactivar la economía y generar empleo”, dijo. pic.twitter.com/jAF4mhkhcC — TV Legislativa (@TvlEcuador) February 4, 2022

Agregó que la Asamblea ha perdido credibilidad, no ha permitido gobernabilidad. “Una Asamblea que, muchas veces, ha actuado ligada a intereses particulares y partidistas”, dijo

#PlenoLegislativo | @diegoordonezg recuerda los temas de interés en materia legislativa, así como el debate democrático y condiciones de gobernabilidad. A pesar de las diferencias dejo las manos extendidas para el debate, señala el legislador, quien anuncia su renuncia al cargo. pic.twitter.com/cl67zJjpsn — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) February 4, 2022

Al respecto, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori señaló que respeta su decisión y que, pese a las diferencias, le agradeció por su aporte al Legislativo.

Hace un mes, Ordóñez fue suspendido de su cargo por 15 días. De acuerdo con el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), el asambleísta incurrió en una falta administrativa grave, “al haber agredido a otra asambleísta (Palacios), fuera del recinto parlamentario”.