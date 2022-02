Concierto a favor de los damnificados de La Gasca, en el Teatro Centro Cívico

La Orquesta Sinfónica de Guayaquil ofrecerá un nuevo concierto hoy en el Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro (Av. Quito y calle Bolivia, Guayaquil).

La presentación de la Big Band (Gran Banda) conformada por 15 músicos de la Sinfónica, en donde participan la trompeta, corno francés, trombón, tuba, teclado, batería, clarinete solista, bajo eléctrico y percusión.

Esta gran banda está dirigida por el Maestro Eduardo Manzanilla quien tiene preparado para la ciudadanía un amplio repertorio musical donde podremos disfrutar de géneros como el Jazz, música brasilera y de película con los siguientes temas: The Shadow of your smile, Insensatez, Chega de Saudade, Strangers in the night, Moonlight Serenade, Summertime, I Will Wait for You, NY NY y en esta ocasión nuestro Director Artístico Dante Santiago Anzolini acompañará desde el piano.

Las big bands aparecen como tales a finales de los años 1920, aunque su etapa de oro es el periodo comprendido entre 1935 y 1950, estas están conformadas por instrumentos de viento metal, y acompañada de un bajo y piano, el Maestro Manzanilla quien realizo los arreglos y dirigirá a la banda, hace una invitación al publico en general a que disfruten de esta magnífica presentación musical y asistan con donaciones no perecibles para los damnificados del aluvión en el sector de la Gasca en Quito.

Juntos regresamos al teatro, con todas las medidas de bioseguridad, la Música no se detiene.

Se recomienda asistir con antelación, portar el carnet de vacunación, certificado, respetar las normas de bioseguridad como el uso de mascarilla y desinfección de manos con alcohol.