ANT publica resolución sobre calendarización para revisión y matriculación en Quito; AMT aún no se pronuncia

En el sitio oficial de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) está publicada la Resolución 001-DIR-2022-ANT sobre la calendarización para el pago de valores por concepto de matriculación y revisión vehicular 2022. Sin embargo, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), encargada de gestionar el trámite, aún no ha confirmado dicho documento y asegura que se está en una sesión del Concejo de Movilidad.

Este jueves 3 de febrero fue publicado el escrito en la página de la ANT, en el que se resolvió emitir el ‘Régimen de transición para el proceso de revisión técnica vehicular uy matriculación en el Distrito Metropolitano de Quito para este 2022′.

En el documento se acoge a la petición del Alcalde de Quito contenida en el oficio N° GADDMQ-AM-2022-0166-OF, sustentando en el informe técnico ‘Proceso de Revisión Técnica Vehicular 2022′.

Por lo cual se emite mediante dicho texto las reformas que son pertinentes para, “evitar la afectación a las y los usuarios y propietarios de los automotores y para la ejecución del proceso excepcional (...) para la reactivación del servicio de Revisión Técnica Vehicular (RTV) y la correspondiente Matriculación Vehicular”.

Calendarización

Asimismo, se reforma la calendarización de la anterior resolución y se publica una de forma “excepcional” para el proceso de matriculación y revisión vehicular en Quito. Este proceso comenzaría en el mes de julio hasta diciembre y quedaría de la siguiente manera, según el último dígito de la placa:

Julio: Obligatorio placas terminadas en 1 y 2 . Opcional placas terminadas en 3 y 0.

Obligatorio placas terminadas en . Opcional placas terminadas en Agosto: Obligatorio placas terminadas en 3 y 4 . Opcional placas terminadas en 5 y 0.

Obligatorio placas terminadas en . Opcional placas terminadas en Septiembre: Obligatorio placas terminadas en 5 y 6 . Opcional placas terminadas en 7 y 0.

Obligatorio placas terminadas en . Opcional placas terminadas en Octubre: Obligatorio placas terminadas en 7 y 8 . Opcional placas terminadas en 9 y 0.

Obligatorio placas terminadas en . Opcional placas terminadas en Noviembre: Obligatorio placas terminadas en 9 y 0 .

Obligatorio placas terminadas en . Diciembre: Todas las placas con recargo.

Por otro lado, se añade que las reglas específicas y complementarias, condiciones de circulación dentro de la circunscripción territorial de Quito, así como la casuística que se llegare a presentar respecto a los procesos de RTV y matriculación -cuyas competencias le corresponden exclusivamente al Municipio- deberán ser conocidas y autorizadas con base a la normativa local que al respecto expida o reforme el Concejo Metropolitano o el Alcalde dentro del ámbito de sus competencias.

“La regulación local indicada en la disposición transitoria anterior, se referirá al menos a los siguientes casos: a) automotores adquiridos y matriculados por primera vez en el año 2022; b) automotores que no aprobaron la RTV en el año 2021; c) automotores particulares que no hubieren concluido su proceso de matriculación hasta el 30 de junio del 2022; d) planes de contingencia para los procesos de RTV y matriculación para el transporte público y comercial; e) parametrización de los sistemas informáticos para evitar la generación de multas y recargos derivados de la recalendarización dentro de Quito”, se lee en la resolución.

En su Twitter, la AMT responde a los usuarios que han expresado sus dudas sobre dicha resolución de la ANT e indica que “La AMT es la entidad responsable de los Centros de Revisión Técnica Vehicular en Quito” y que “garantizará la atención a todos los usuarios que requieran este servicio, en los tiempos y fechas del proceso de matriculación 2022″.

Estimado usuario, la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, entidad responsable de los Centros de Revisión Técnica Vehicular en Quito, garantizará la atención a todos los usuarios que requieran este servicio, en los tiempos y fechas del proceso de matriculación 2022. — AMTQuito (@AMT_Quito) February 3, 2022

Se espera entonces una respuesta oficial por parte de la AMT sobre la matriculación y revisión que esta semana se suponía debía inciar la calendarización para los procesos.

Datos de 2021

Durante el 2021, la AMT registró 404.327 automotores que renovaron su permiso anual de circulación. En total se realizaron 693.666 revisiones en los centros de RTV, de estos 424.467 vehículos aprobaron este proceso obligatorio previo a la matriculación.