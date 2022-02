Joven que estaba en la cancha sobrevivió al aluvión: “Me puse a correr y salté ”

Hasta el momento se han reportado 25 fallecidos y 6 desaparecidos por el aluvión del 31 de enero que arrebató todo a varias familias. las imágenes de dolor se reflejan en las historias de los afectados, pero también hay historias de esperanza.

El joven Steven Pazmiño se encontraba en la cancha de volley de la Comuna. “Primero se fue la luz, luego vimos a lo lejos que por túnel bajaba un diluvio, yo ni bien vi eso me puse a correr y salté una barda. Corrí unos dos pasos y me alcanzó”, contó el joven a Ecuavisa.

En las imágenes se puede ver su rostro con heridas. El joven y su familia agradecen a Dios por la nueva oportunidad de vida. El aluvión lo arrastró tres cuadras pero logró salir con vida del lugar.

Los vecinos lo ayudaron. “Por suerte habían dos canales, uno que seguía para abajo y otro que daba a un parque. Por suerte me voy por el del parque, me levanto y entre golpeado corrí para el norte. Me ayudaron moradores y consiguieron una ambulancia”.

Así quedó la cancha de volley de la Comuna

Cancha de la Comuna

Según el último informe, la cifra de fallecidos asciende a 25 tras aluvión en Quito.

Mientras continúan las labores de limpieza en la zona dañada por el aluvión, los trabajos realizados en paralelo por la empresa municipal de Agua Potable han permitido bajar el nivel de agua en la quebrada de Armero. “Se ha logrado ya bajar más de cinco metros, con lo cual únicamente tenemos que recoger lo que significa lodo, troncos, piedras, que permitirán rehabilitar en forma total esa parte”, dijo Guarderas. EFE