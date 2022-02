“Ustedes no han aprendido nada”: Las últimas palabras del hombre que se lanzó desde el piso 17 de un edificio de Puerto Santa Ana

“...No existen en el Planeta. O eres o no eres...Ustedes no han aprendido nada...Yo no sé”. Fueron las últimas palabras del hombre que se lanzó desde el piso 17 de un edificio de Puerto Santa Ana, este 1 de febrero.

Es un video que circula en redes sociales el cual grabaron desde el interior del departamento y el hombre estaba sentado en el borde de la ventana. Estaba desnudo del torso y llevaba pantalón azul. Allí estuvo aproximadamente media hora con amenazar que se iba a lanzar al vacío.

Captura de pantalla

Personal del Cuerpo se Bomberos de Guayaquil, Policías y guardias de seguridad llegaron al sitio y trataron de convencerlo para que no se arroje. En el mencionado video, también se le ve a personal de rescate aplicando el protocolo respectivo.

Al momento rescatistas y psicólogos de @bomberosgye colaboran en la emergencia de un ciudadano, que se encuentra en la ventana del piso 17, en un edificio en el Puerto Santa Ana. pic.twitter.com/4T9PlhIWIe — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) February 1, 2022

Personal de Criminalística de la Policía Judicial llegó al sitio para retirar el cadáver del extranjero.

De acuerdo con el mayor Jorge Montanero del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, los motivos que llevaron al extranjero a tomar la decisión de lanzarse del piso 17 es que “no estaban de acuerdo con el hermano con las mismas decisiones”.