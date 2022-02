Lo que hallaron en el apartamento del piso 17 desde donde se lanzó el hombre en Puerto Santa Ana

Desde la ventana del apartamento del piso 17 de un edificio ubicado en Puerto Santa Ana, se lanzó al vacío un ciudadano extranjero. Ello quedó registrado en múltiples videos que fueron grabados desde diferentes ángulos por espectadores. También quedaron imágenes de momentos antes que se suicidara y las labores que se ejecutaron para evitarlo.

“...No existen en el Planeta. O eres o no eres...Ustedes no han aprendido nada...Yo no sé”. Fueron las últimas palabras del hombre que estaba sentado al borde de la ventana, desnudo del torso y llevaba pantalón azul. Allí estuvo aproximadamente media hora con amenazar que se iba a lanzar al vacío.

Tras el terrible hecho comenzaron a circular las fotos de lo que encontraron en el departamento. En el sillón que estaba en la ventana se observan gotas de sangre, un cordón negro y un cuchillo de cocina clavado en un cojín. Otro igual fue hallado en el piso.

En otras fotos se aprecia también que la cocina del departamento compartía el mismo ambiente que en la sala. Los platos y otros utensilios estaban en el escurridero. Se aprecia de igual manera un comedor en el espacio.

De acuerdo con el mayor Jorge Montanero del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, los motivos que llevaron al extranjero a tomar la decisión de lanzarse del piso 17 es que “no estaban de acuerdo con el hermano con las mismas decisiones”.