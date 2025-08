Mhoni Vidente: horóscopos de la semana del 4 al 7 de agosto

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te llega dinero por lotería. Revisa tus cuentas bancarias para evitar cobros no reconocidos. Te invitan a un evento muy importante. Compras un boleto de avión para salir de viaje. A los que están pensando en invertir en una casa o departamento, es el momento de hacer su patrimonio. Entras a un curso de idiomas y liderazgo en estos días, lo cual te ayudará mucho a crecer en tu carrera universitaria. Tu carta del tarot es “El Sol”, lo que indica éxito, renacimiento y claridad. Semana de estar con decisiones importantes. Tu signo va a estar atravesando por una etapa de crecimiento económico, y es buen momento para buscar un ascenso laboral o poner un negocio propio. Trata de ir con tu médico por ansiedad y problemas hormonales. Te busca un amor del signo de Capricornio o Piscis para volver. Te viene un golpe de suerte el 5 de agosto con los números 03, 18; tu color es el rojo.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te viene un golpe de suerte el día 6 de agosto con los números 05, 77; tu color es el azul. Realiza los trámites pendientes ese día y verás resultados inmediatos. Te regalan un perfume. Compras un celular nuevo y cambias el plan de pagos. Tu carta del tarot es “La Estrella”, que habla de esperanza, guía y buenos augurios. Semana de buena suerte. Lo que tanto estás deseando en cuestión de trabajo llegará estos días con una propuesta laboral. Si tienes negocio propio, lo verás crecer. Las energías de la riqueza estarán a tu favor, pero trata de ser más discreto. En el amor, seguirás un tiempo solo. Recuerda que el Tauro se quiere mucho y eso lo hace ser más exigente en cuestiones amorosas. No tengas prisa, la pareja llegará a su tiempo. Te invitan a dar una conferencia o plática de tu profesión. A los Tauro casados les vendrá un embarazo.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Géminis. Ten cuidado con problemas de riñón o infección urinaria. Tus números mágicos son 02, 38; tu color es el blanco. Se presenta un proyecto laboral del extranjero; analízalo. Cuida a tu mascota, podría estar mal. Tu carta del tarot es “La Luna”, que representa intuición, confusión y revelaciones ocultas. Días de muchas presiones en tu trabajo y vida personal. Atravesarán una semana de energías revueltas, así que no tomes decisiones importantes ni te cambies de trabajo. Prende una vela roja y pide a tu ángel guardián que te proteja. Recibes dinero extra por la venta de un bien o coche. Haces pagos de colegiaturas y decides entrar a una carrera universitaria. Te busca un amor del signo de Acuario o Aries para hablar de formalidad. Renuevas tu seguro de gastos médicos y del coche. Sabrás de un embarazo familiar. Sales de viaje por negocios.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recibes un reconocimiento económico en tu trabajo. Ten cuidado con tu temperamento; tu signo es muy dramático y eso puede causarte problemas con personas que amas. Te busca un amor del signo de Capricornio o Virgo para una relación más estable. No te dejes manipular por personas interesadas. Diferencia a tus amigos reales. Tendrás un golpe de suerte el 4 de agosto con los números 02, 17. Usa más el color rojo y amarillo. Tu lado positivo es la generosidad y la inteligencia. Tu carta del tarot es “El Emperador”, que habla de autoridad, estabilidad y liderazgo. Semana de juntas de trabajo para cambios de jefatura y elaboración de nuevos proyectos. Estás en tu mejor momento, con los astros de tu lado, lo que multiplica tu energía al 100%. No desaproveches oportunidades de crecimiento laboral. Compras boletos para visitar a un familiar y salir de vacaciones.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Festejas con tu familia y recibes un regalo inesperado. Tu carta del tarot es “La Fuerza”, que simboliza dominio interno, coraje y perseverancia. Semana de decisiones importantes en lo laboral. Tu signo es fuerte, pero debes definir qué quieres para tu futuro y buscar las mejores oportunidades. Te invitan a un viaje para analizar un nuevo proyecto. Si estás en pareja o casado, cuida los chismes y la posible separación. Eres tajante en tus decisiones. Te llega dinero por lotería con los números 07, 99; tu color es el naranja; trata de usarlo más en tu ropa para atraer la buena suerte esta primera semana del mes. Juega el día 7 de agosto. Llega la invitación de un negocio que dejará más ingresos económicos; ahorra y con ese dinero paga tus deudas. Cuida problemas intestinales por tensión acumulada. Te busca un amor del pasado. Tu lado positivo es la disciplina y el carisma.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En salud, ve con un buen médico por molestias en cuello y neuralgia. Golpe de suerte el 8 de agosto con los números 04, 61; tu color es el naranja. A los solteros les llega un amor del signo Capricornio o Piscis; será una relación formal. Te invita un familiar a un cumpleaños. Una persona de signo de fuego te ofrecerá un negocio rentable que te ayudará economicamente. Tu carta del tarot es “El Mago”, que representa nuevos inicios, creatividad y dominio; las buenas energías están de tu lado. Semana muy buena para relaciones públicas y cerrar nuevos negocios. Te sigue la buena suerte económica; no prestes dinero para no romper la buena suerte. No temas al futuro, eres fuerte y superarás cualquier obstáculo. Regresas de vacaciones y comienzas a organizar tus finanzas; aprende a ahorrar y deja de gastar en cosas que no necesitas. El orgullo es tu problema; sé sincero con esa persona especial.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En tu trabajo o escuela se presentan algunos malentendidos; razona antes de alterarte. El 4 de agosto llega una nueva oportunidad laboral y suerte en juegos de azar con los números 05, 71; tu color es el verde. Sé discreto con tus planes. Cuídate de problemas intestinales y mejora tu alimentación. Decides cambiarte de casa. Te busca un amigo del signo Cáncer o Aries para ofrecerte un negocio. Tu carta del tarot es “La Justicia”, que habla de equilibrio, decisiones claras y consecuencias. Semana de mucho trabajo y actualización de puesto. No te estreses, todo lo vas a poder resolver si te llenas de paciencia. Recibes un dinero extra por comisiones; ahórralo para hacer crecer tu patrimonio. Terminas una relación por infidelidad; Libra no perdona el engaño, pero trata de quedar en paz y abrirte a nuevas posibilidades. Estás en modo conquistador y conocerás personas compatibles.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Evita decir verdades que puedan herir; sé más reservado con tus opiniones. Recibes dinero por la venta de un coche; inviértelo en tu casa. Golpe de suerte el 8 de agosto con los números 00, 23. Si estás soltero, llega alguien compatible; tus signos ideales son Cáncer y Piscis. Eres intuitivo por naturaleza; sigue tus corazonadas y evita malos ratos en el camino del amor. Tu carta del tarot es “La Muerte”, que representa transformación, cierre de ciclos y renacimiento; por eso deber evolucionar y madurar este mes de agosto. Semana de buenas noticias laborales y reconocimiento por tu desempeño. Tendrás juntas con tus jefes para nuevos proyectos. Piensas en alguien que se fue; tu signo es sentimental, pero enfócate en el presente y deja ir a las personas que ya no están. Recibes invitación para salir de viaje con tu familia, acéptala.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

A los solteros les llega un amor nuevo del signo Leo o Libra. Mejora tus hábitos alimenticios y haz más ejercicio. Toma un curso de idiomas para complementar tu perfil profesional. Tramitas tu licencia de manejo. Golpe de suerte el 7 de agosto con los números 06, 32; tu color es el rojo. Agrégale tu día de nacimiento a los números. Tu carisma te facilita lo artístico; considera estudiarlo como una segunda profesión. Si estás en pareja, hay propuestas de matrimonio o de irse a vivir juntos. Tu carta del tarot es “El Carro”, que representa avance, metas cumplidas y victoria. Días de reinventarte por completo, especialmente en lo laboral. Estás en tu tiempo para atender asuntos de negocios propios y buscar un cambio positivo. Podrías tener conflictos con un superior; maneja la situación con madurez. Recibes dinero pendiente y pago de comisiones.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Capricornio. Continúa con dieta y ejercicio; se nota tu esfuerzo. Planeas una cirugía estética. Compras ropa y zapatos. Tu carta del tarot es “El Ermitaño”, indica introspección, sabiduría y guía interna. Semana de reorganizar tus sentimientos y rodearte de personas que te aporten en lo profesional. Tu signo domina los negocios y administración, así que toma cursos afines. Trámites de pasaporte, visa y asesoría legal para asuntos migratorios. Cuidado con chismes laborales; protégete con una veladora roja el 8 de agosto. Llega un amor nuevo del signo Aries o Virgo que será protector. Si estás casado, podrías enfrentar celos. Te llega un bono por ventas. Tus números de la suerte son 21, 30; tus colores, amarillo y rojo. Momento de renovarte y alejar a quienes drenan tu energía. Sé cauteloso al firmar contratos. El 5 de agosto recibirás una gran sorpresa. Cuida a tu familia; eres su pilar.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Pon tus deudas al corriente. Descubres una traición laboral; no confíes demasiado tu vida personal. Cuidado con accidentes en la calle. Realizas una cirugía dental. Tu mejor día será el 6 de agosto, con golpe de suerte en los números 08, 33; colores azul y blanco. Revisa los frenos y llantas de tu coche. Tu carta del tarot es “La Templanza”, símbolo de armonía, paciencia y equilibrio emocional. Semana de poner en orden tu vida amorosa. Deja atrás el rencor y abre tu corazón. Conocerás personas más compatibles. Eres brillante para los negocios, pero debes ser constante. En lo laboral habrá movimientos y juntas para posibles ascensos; mantén pensamientos positivos y no te dejes llevar por envidias. Recibes un reconocimiento económico y pago de vacaciones. Cambia tus hábitos alimenticios, sigue la dieta, realiza ejercicio y verás que muy pronto te sentirás de lo mejor.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Golpe de suerte con los números 08, 19; colores verde y rojo; trata de utilizarlos en tu ropa interior. Te regalan una mascota que te ayudará a salir de lso malos ratos. Tu carta del tarot es “El Mundo”, que indica realización, viajes y éxito total. Semana de juntas laborales y viajes por nuevos proyectos. Tu signo vive un renacimiento profesional; aprovecha para crecer en lo económico y personal. Presta atención a tu pareja y demuéstrale afecto porque si no le das cariño, se puede alejar de ti. Ignora los chismes; tus logros causan envidia a las personas que desean lo que tú tienes. Un asesor financiero te ayuda con temas de crédito. Planeas vacaciones con tu pareja. Recibes visa o residencia del extranjero. Tu mejor día será el 7 de agosto; prende una veladora roja y reza a tu ángel de la guarda. Si estás soltero, llegará un amor del signo Cáncer o Libra, muy compatible contigo. ​