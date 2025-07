Reconocida terapeuta revela la principal causa de infidelidad

En su entrevista con The Telegraph, la reconocida terapeuta sexual Esther Perel (66 años) sostiene que la principal causa de infidelidad no es la lujuria, el aburrimiento o la falta de validación, sino la llamada “muerte emocional”: una desconexión gradual y profunda dentro de la pareja. Según Perel, esa pérdida de conexión emocional y erótica desencadena la búsqueda de lo que ya no se encuentra en el vínculo original, incluso en relaciones comprometidas.

¿Qué es la “muerte emocional” que, según Esther Perel, impulsa la infidelidad en pareja?

Las relaciones a largo plazo evolucionan hacia la rutina doméstica —compromiso, responsabilidades, compras— y distancian lo que generaba deseo, explica Perel. Su análisis se basa en su experiencia de 45 años con parejas que han enfrentado engaños: “los ingredientes que sostienen el compromiso no alimentan el deseo”, señala.

Complementando esta visión, precisamente en TikTok, Instagram, Facebook y X, diversos videos y memes han recogido la frase “muerte emocional”, generando debates intensos sobre cómo reavivar la conexión emocional y el deseo sexual en pareja. Varios psicólogos compartieron estrategias para diagnosticar y revertir esa desconexión, mientras que comunidades geek en Reddit enfatizan la importancia de redescubrir a la pareja a través de intereses comunes, tecnología y juegos recreativos en pareja.

Estudios de la Asociación Americana de Psicología y análisis de MIT Technology Review corroboran la postura de Perel: la satisfacción emocional dentro de una relación contribuye más a la fidelidad que el mero atractivo físico o la comunicación superficial.

En su entrevista, Perel también ofrece técnicas para prevenir la infidelidad: crear rituales de curiosidad, espacios independientes, explorar nuevas narrativas de pareja, e incluso separar camas o planear pequeñas vacaciones individuales para mantener vivo el deseo.

Esta perspectiva ha sido especialmente valorada por comunidades digitales que analizan la dinámica de pareja desde un enfoque geek-tecnológico, destacándose en foros y plataformas como Reddit, donde se comparten apps de citas terapéuticas y ejercicios de pareja.

Por último, Perel desafía la visión tradicional de la infidelidad como fracaso absoluto: también puede ser una oportunidad de recuperación si la pareja está dispuesta a explorar y reconstruir su vínculo desde un lugar emocional más profundo.