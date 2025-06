Cómo elegir adecuadamente calzado deportivo para correr

El calzado es uno de los elementos más importantes para realizar muchos deportes, y el ‘running’ no es la excepción. Foto: Freepik.

Con frecuencia elegimos calzado deportivo según la estética, la marca o simplemente porque algún conocido o famoso utiliza ese mismo calzado. Sin embargo, la realidad es que esta elección va a influir de una forma muy relevante en nuestro rendimiento y en la prevención de lesiones.

Si estás en busca de las que serán tus próximos compañeros de entrenamientos y carreras, te compartimos algunas recomendaciones para saber cómo elegir el calzado adecuado para correr, teniendo en cuenta tus necesidades como corredor.

No importa cual sea tu marca favorita, o la que habitualmente calzas (Nike, Adidas, Reebok, Asics, New Balance, Brooks, Saucony, Puma, Salomon, etc.). Sigue estas recomendaciones para elegir el mejor calzado para tus piés.

CONSEJOS

1. Ten en cuenta tu tipo de pie: Si todavía no sabes si eres pronador, supinador o neutro, necesitas saber este detalle para comprender el modo en el que el pie pisa al tocar el suelo. Puedes hacerlo acudiendo a un centro especializado y viendo cómo es tu huella.

2. Elige el calzado que se adapte a tu pie: Una vez que sabes cómo pisas, estás en condiciones de elegir tu calzado deportivo. Si tu pisada es neutra, necesitarás calzado que tenga estabilidad. En caso de que la planta vaya hacia dentro o hacia fuera, tendrás que buscar un calzado que se encargue de equilibrar las fuerzas y reducir el impacto sobre el organismo.

3. ¿En qué distancia y superficie deseas enfocarte? No es lo mismo prepararte para correr una carrera de 5 o de 10 kilómetros que para correr un maratón. Así mismo, debes considerar la superficie en la que realizarás tus principales sesiones de entrenamiento (césped, pista sintética, asfalto, arena, tierra, senderos, etc.).

4. Mide tu ajuste: Si usas un calzado muy pequeño, podrías terminar con ampollas y uñas negras. Si corres con un calzado muy grande, te deslizarás sin poder absorber el impacto y aprovechar el empuje del suelo. Debe haber cierto espacio entre tus dedos y la punta del calzado. También debes poder mover los dedos del pie. Asegúrate de probar el calzado después de correr o por la noche, ya que el pie se hincha durante el día y cuando corres.

5. ¿Y la estética? La estética no debe ser un factor imprescindible en tu elección de calzado. No te dejes llevar por los colores y estilos llamativos, o porque ciertos modelos están de moda. Lo que importa de verdad cuando buscas calzado deportivo es que sean funcionales y te ayuden a correr adecuadamente.

6. La sensación cuenta: El calzado de running adecuado debe sentirse como una extensión natural de tu cuerpo. Si el calzado es incómodo, vas a anticipar esa incomodidad con cada pisada. Eso hará que tu cuerpo intente compensarlo con una postura inadecuada, lo que puede afectar tu marcha natural y provocar lesiones.

RECUERDA QUE...

Si no le prestas atención a la forma en que eliges tu calzado deportivo deportivo, en el mejor de los casos limitarás tu progreso deportivo. Sin embargo, es posible que sufras daños de importancia, como sobrecargas en los músculos y tendones o incluso problemas en los huesos.

Para profundiar sobre el tema, Kate VanDamme, fisioterapeuta de NYU Langone Health, respondió tres preguntas en torno al calzado deportivo para correr.

1. ¿Cómo influye la anatomía del pie a la hora de correr, y cómo debemos elegir el calzado adecuado para esta actividad?

Al correr, el pie se mueve de manera natural hacia una posición de pronación, hacia adentro, al tocar el suelo, y luego a una posición de supinación, hacia afuera, cuando el corredor empuja el suelo. Este cambio natural nos mantiene ágiles sobre el pie y nos permite recorrer terrenos en desnivel. Lo más importante es la forma en que tu cuerpo absorbe la fuerza para que no te lastimes.

Si presentas sobrepronación o supinación corres riesgo de sufrir fascitis plantar, entre otras lesiones. La supinación en exceso puede provocar fracturas por estrés. Los sobrepronadores tienden a preferir un calzado de estabilidad con una entresuela más firme para evitar que el pie ceda demasiado. A los supinadores les irá bastante mejor con un calzado neutro, que brinde más amortiguación, pero menos soporte, y más absorción del impacto.

2. ¿A qué otros problemas comunes enfrentan los corredores en cuanto a la anatomía de sus pies?

Dos ejemplos serían los pies planos y los arcos altos. Si tienes los pies planos, debes considerar un calzado que tenga un poco más de soporte. Por otro lado, las personas con arcos altos a menudo pueden usar lo que quieran y les va bien con un calzado neutro.

3. ¿Cómo afecta al corredor la fascitis plantar?

Se trata de una lesión de la fascia plantar, una banda de tejido fuerte que recorre la parte central del pie y brinda soporte al arco. La causa a menudo es el exceso de estrés, como el sobreentrenamiento o un aumento repentino de los kilómetros recorridos. Normalmente, esta inflamación genera un dolor punzante en la planta del pie, desde el talón hasta los dedos.

Si la fascitis es leve y/o la descubres y tratas a tiempo, generalmente podrás seguir corriendo, siempre y cuando no exageres el kilometraje. Si este es tu caso, cuanto más soporte brinde el calzado, mejor. Un calzado de estabilidad que proporcione amortiguación adicional en el talón puede ayudar a aliviar el dolor.