¿Soñaste con un ex, serpientes o roedores? Mhoni Vidente desvela su significado

En un video reciente, la reconocida astróloga Mhoni Vidente trató un tema que ha generado inquietud entre muchos de sus seguidores: el significado de soñar con exparejas.

La clarividente explicó el simbolismo de los sueños en los que se presentan víboras o ratas, dos criaturas que comúnmente generan miedo y desconcierto en el ámbito de los sueños. La revelación de Mhoni ha hecho que más de una persona sienta un escalofrío.

¿Qué significa soñar con tu ex?

“Soñar con tu ex es cerrar el círculo”, mencionó Mhoni. De acuerdo con la vidente, si te has divorciado, te has distanciado o eres consciente de que esa persona ya no está en tu vida, soñar de esta manera indica con claridad que finalmente su espíritu ha dejado de influir en tu vida. “Hagas lo que hagas, el ritual que hagas, no va a volver”, afirmó.

Sin embargo, no todo es desfavorable. Según Mhoni, “este tipo de sueños” también pueden predecir “acontecimientos importantes dentro de la familia”, tales como un “embarazo o un matrimonio cercano”. Comentó en su distintivo tono, que es tanto firme como lleno de esperanza: “No es tuyo, es de alguien de la casa”.

Víboras en sueños: traición y envidias muy cerca de ti

Mhoni Vidente discutió el tema del significado de los sueños en los que aparecen “víboras”. Este símbolo, que es bastante común, representa para ella una advertencia evidente.

“Son personas muy cercanas que te tienen envidia y te quieren traicionar”, mencionó. Soñar con una víbora que te agrede o te muerde podría indicar que estás en riesgo de sufrir una traición directa o un enfrentamiento intenso con alguien de tu círculo cercano.

Ratas en sueños: energías negativas y chismes

Las ratas también desempeñan un papel importante en el ámbito de los sueños. De acuerdo con Mhoni, soñar con estos animales sugiere que existen energías muy pesadas a tu alrededor. Esto podría involucrar rumores, malas energías o incluso individuos que afectan negativamente tu bienestar.

“Cuando sueñas ratas, aléjate de las malas compañías”, aconsejó, porque hay personas que no desean verte contento.

La vidente cubana aconsejó siempre registrar tus sueños, aunque señaló que no se deben narrar aquellos sueños positivos, ya que al divulgarlos, podrían “cancelarse” y no llegar a realizarse.