Sintió una descarga al besar a su esposo: el extraño síntoma que reveló un cáncer en la boca

Una sensación inusual al besar a su esposo llevó a Sarah Susak, de 48 años, a descubrir que padecía un agresivo cáncer en la boca. Este peculiar síntoma fue el inicio de una ardua batalla contra el carcinoma adenoide quístico, una rara forma de cáncer de cabeza y cuello que afecta las glándulas salivales.

En 2017, mientras compartía un momento con su esposo Halan, Sarah experimentó una “descarga eléctrica” en la boca. Aunque al principio lo tomaron con humor, la persistencia de la sensación la llevó a consultar a un médico. Inicialmente diagnosticada con neuralgia, una segunda opinión reveló un tumor en su paladar. La cirugía reconstructiva duró 19 horas e implicó el uso de tejidos de su pierna y pie para reconstruir su mandíbula y paladar, lo que resultó en sensaciones inusuales como el crecimiento de vello en su boca, según The Sun.

Tras la operación, Sarah enfrentó complicaciones como necrosis ósea y múltiples hospitalizaciones, pero logró entrar en remisión. Sin embargo, siete años después, el cáncer reapareció en sus pulmones. Poco después, desarrolló el síndrome de Guillain-Barré, una condición neurológica que la dejó temporalmente paralizada y requirió cuidados intensivos. Contra todo pronóstico, se recuperó y aprendió nuevamente a caminar y tragar.

Sarah encontró fortaleza en la meditación védica, lo que la llevó a fundar su negocio Medi Steady Go y escribir el libro “YOURU: Find the Guru within You”, compartiendo su experiencia y prácticas de sanación.

Su historia destaca la importancia de prestar atención a señales inusuales del cuerpo y buscar atención médica oportuna. Sarah continúa inspirando a otros con su resiliencia y dedicación al bienestar mental y físico.