Horóscopo y el golpe de fortuna y progreso del 14 al 20 de abril

Aries

Terminas de concretar un proyecto esta semana porque lograste salir del atolladero en el que estabas y avanzaste. Ya le diste en el clavo y es el momento de aplicar nuevas ideas. No te detengas en conflictos ni habladurías, enfócate para lograr tu independencia. Las pataletas familiares por tu ausencia tienen una sola explicación, trabajas por el futuro de todos.

Tauro

Inicias la semana con muy buen pie, organizada para que el trabajo fluya y mejoretu economía. Hay un préstamo que te van a aprobar y vas a lograr ese bien inmueble que te dará independencia. A la familia no le gusta la idea que salgas del nido, pero ya es hora de que tu vida cambie por completo y eso significa consolidarte con tu pareja.

Géminis

Es una semana complicada de trabajo y decisivaque va a cambiar el rumbo de tu vida. No puedes dejar la oportunidad que se te presenta para después, porque es el momento para decir, sí a una mejor remuneración. Con la pareja los rencores no llevan a nada y lo mejor es pasar la página del pasado y seguir adelante, pero con la plena convicción que buscaste el momento oportuno para resolver y asumir el error.

Cáncer

Cuidado con algunos tropiezos en el ámbito laboral. No pierdas el foco, el negocio es tuyo y los frutos y el reconocimiento te lo vas a llevar tú. Todo está de tu lado si no pierdes el norte. No te dejes envolver por alguien que regresa del pasado. Cuando se toman decisiones que cambian nuestro rumbo no se puede echar para atrás, hay que seguir con todas sus consecuencias.

Leo

Esta semana darásun giro que te harábrillar como nunca. Concentración, firmeza y fuerza de voluntad, serán las claves para que eso que quieres que se dé, suceda. Dinero no te va a faltar, pero tampoco sobra, así que prudencia. Con tu pareja debes buscar salidas porque están estancados en las diferencias y eso no es bueno si quieren construir un futuro juntos.

Virgo

Será una semana donde te encontrarás en una encrucijada en el ámbito laboral que te pondrá en una situación muy difícil donde tienes que decidir y llevarte a quien sea por delante. Nadie más te puede ayudar en ese paso que estás a punto de dar si no tu misma. Cuidado con los celos, eso no ayuda en nada a esta nueva relación que estás comenzando.

Libra

Determinación y firmeza en las decisiones que ya tomaste. No tambalees, ni sientas que cualquier cosa que hagas te hará ver como una persona débil. Por el contrario, hay que ser muy valiente para estar en la cúspide. Es una semana de reflexiones y acciones. No pierdas el norte. La vida no es solo trabajo, recuerda que hay que darle tiempo a la pareja, encender la pasión.

Escorpio

Es una semana para activarte y movilizarte con los negocios para producir e incrementar tus finanzas. No te puedes quedar atrapada en tus emociones, que si lo lograste o no. Pasa esa página y avanza porque necesitas resolver. Agarra el toro por los cachos con tu pareja, porque están alejados y necesitan resolver las diferencias y activar la pasión.

Sagitario

Hay alguien dentro de tu vida profesional que hace todo para ponerte obstáculos. No permitas que nadie te robe tu actitud positiva, tu estrella y sobre todo tu fuerza para echar adelante en cada una de las metas que te has trazado. Alguien del pasado regresa y te descontrola el corazón. Ponle freno a eso porque con amores pasajeros no se llega a nada.

Capricornio

Es una semana que debes acelerar el trabajo porque definitivamente necesitas con urgencia un descanso. No te resistas a ponerle pausa a tu vida profesional porque el estrés está generando en ti un problema de salud. Tu pareja es tu apoyo, así que merece más atenciones de tu parte. Hagan ese viaje para salvar tu relación y para tu paz mental.

Acuario

Es una semana en la que debes andar con mucha prudencia en el plano laboral para evitar caer en situaciones que te lleven a los extremos y, además, a tomar decisiones que pueden ser muy negativa para tus avances. Tu familia y tu pareja están allí para apoyarte cuando lo necesites, así que deja el orgullo que necesitas salir adelante para garantizarte un mejor futuro.

Piscis

Tienes retrasos en los emprendimientos que desde hace tiempo estás llevando adelante. Esta semana te debes poner al día con todo, organizarte, hacer un plan de trabajo para que puedas avanzar y producir el dinero. Permite que tu familia y tu pareja te apoyen para que los negocios fluyan. La vida te da una lección, así que toma esto como un aprendizaje.