¿Cómo lograr un balance entre la vida laboral y personal?

El ámbito empresarial está en transformación, y gradualmente, la cantidad de mujeres que han logrado acceder a posiciones de liderazgo en un entorno que antes parecía dominado por hombres está en aumento. No obstante, las críticas persisten en medio de la batalla por perseguir las aspiraciones profesionales. ¿Hasta dónde se compromete un sueño en favor de otro?

Integrar tus metas de carrera con tus deseos personales es posible, y a continuación te presentamos algunas reflexiones que podrías considerar para asegurar que tu vida profesional no afecte tu vida personal, logrando así un auténtico equilibrio entre las dos.

¿Cómo equilibrar vida personal y profesional? Pexels

5 consejos para lograr un balance entre la vida laboral y personal

Deja atrás las antiguas creencias que sugieren que para alcanzar un equilibrio entre la vida laboral y personal es necesario dividir el tiempo equitativamente en un 50% y 50%. En realidad, se trata más de hacer un uso adecuado del tiempo y de definir claramente tus prioridades, metas y objetivos. Una vez comprendas esto, podrás identificar los aspectos fundamentales que necesitas conocer para lograr una armonía y disfrutar de una vida satisfactoria en ambos ámbitos.

Establecer tus prioridades

¿Hacia dónde se inclina la balanza? Un ejercicio que te permitirá observar cómo alcanzas este balance es ‘La Rueda de la Vida’. Esta herramienta te asistirá en el análisis visual de las áreas de tu vida a las que otorgas más importancia, tales como: el amor, los amigos, tu carrera, desarrollo personal, finanzas, salud y entretenimiento. El objetivo es lograr una armonía entre ellas.

¿Cómo equilibrar vida personal y profesional? Pexels

Olvídate del perfeccionismo

Existe un rasgo compartido entre aquellos que anhelan ocupar posiciones de liderazgo: desde temprana edad, forman una percepción sobre el perfeccionismo, la cual, con el tiempo, se torna más complicada y conlleva a desafíos mayores. Por esta razón, es esencial comprender que “nadie es perfecto” y dejar de lado tales expectativas. Sin embargo, en su lugar, se puede optar por perseguir la excelencia, ya sea en el ámbito profesional o personal.

Tener un pasatiempo

Contar con una afición es una manera de darse importancia y resulta esencial para contribuir al bienestar mental. Ya sea dedicándose a la fotografía, la pintura, el baile o al coleccionismo, reservar un tiempo para uno mismo marca una gran diferencia.

¿Cómo equilibrar vida personal y profesional? Pexels

No trabajar en casa después de las horas de trabajo

Desconéctate, reserva momentos para ti mismo, fija tus horarios, planifica tu agenda y aprovecha tus momentos de ocio. Esta administración del tiempo no solo beneficiará tu vida personal; también observarás que tu vida profesional se verá reforzada, ya que contribuye a incrementar la productividad. Si no tomas en cuenta este aspecto, tu fatiga se incrementará y no podrás desempeñarte adecuadamente en ninguna área.

Fomentar un estilo de vida saludable

Este aspecto está relacionado con el mencionado anteriormente, ya que es esencial que fomentes tu autocuidado, la salud es primordial, alimentarte sanamente y cuidar de tu mente. Esto no solo contribuirá a mejorar tu calidad de vida, sino que también te ayudará a manejar el estrés, lo cual, a su vez, te permitirá tener una visión más clara, crucial para tomar decisiones.

¿Cómo equilibrar vida personal y profesional? Pexels

Consejos de mujeres líderes empresariales para equilibrar la vida laboral y personal

Nueva Mujer llevó a cabo un par de entrevistas con destacadas mujeres en el ámbito empresarial, Alicia Santamans, quien ocupa el cargo de Vicepresidenta Senior y Directora Financiera en PepsiCo México, y Fernanda ‘Fery’ Palma, fundadora de Palmas Pocket y Tipis Palma. Ambas mujeres hablaron sobre cómo consiguen equilibrar su vida laboral con la personal, logrando ser exitosas en el mundo de los negocios mientras cumplen también con su rol de madres.

La importancia de tu bienestar

A su vez, Alicia Santamans enfatizó la relevancia de priorizar tu propio bienestar para poder ofrecer lo mejor de ti mismo en ambos ámbitos:

“Primero priorizar mi bienestar por encima de todo, si yo no estoy bien y no me cuido a mí misma, pues claramente al resto no voy a poder darles lo mejor de mí. Priorizar mis actividades, Organizar muy bien mi agenda. ‘¿Qué tiempo le dedico a cada uno?’ Y saber que tengo que dedicar tiempo tanto al trabajo, como a casa, como a mis hijos. Intento dar, mucha calidad, más que cantidad”.

Alicia Santamans Cortesía (Cortesía)

No se reparte el tiempo en partes iguales

En contraste, Fernanda ‘Fery’ Palma, quien es ampliamente conocida como la ‘Barbie Empresaria’, subrayó que no hay un balance perfecto. Ella es una firme defensora de la calidad sobre la cantidad, lo que la lleva a dedicar tiempo a cada tarea según sus necesidades en un momento específico.

“No estoy así como 50% y 50%, no, no tengo un equilibrio como tal. Hay veces que mi hija me requiere el 100% y estoy ahí y el negocio a veces necesita el 100% de mi tiempo, entonces hay que estar ahí. No te puedo decir que paso ocho horas con mi hija y ocho horas en el negocio, pero si mi hija requiere que esté todo el día con ella, prefiero calidad que cantidad”.

¿Cómo equilibrar vida personal y profesional? Cortesía

