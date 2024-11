Esto es lo que Mhoni Vidente predice para los signos en la semana del 11 al 15 de noviembre

Mhoni Vidente asegura que la jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Estos son los horóscopos para la semana del 11 al 15 de noviembre.

Aries

Recuerde que su punto débil son la espalda baja y los riñones, así que vaya al médico. El As de Oros estará en su mano con suerte en todo lo que haga. Le llegará la invitación a una fiesta en la que se divertirá mucho.

Tauro

En el trabajo, habrá nuevos compañeros. Recuerde que usted es el merecedor del triunfo en cualquier área, ya sea como vendedor, comunicólogo o ingeniero de diseño. Habrá una sorpresa económica.

Géminis

Le llegará dinero extra por la venta de una propiedad. Recibirá una invitación para trabajar en el extranjero. Para tomar la decisión piense que los cambios son positivos.

Cáncer

Recuerde que usted es el pilar de su familia y siempre estará para ellos cuando lo necesiten. Este es el momento ideal para crecer profesionalmente, cambie de trabajo o ponga un negocio.

Leo

No se deje intimidar por nadie. Recuerde que su signo es de fuego, lo que le permite estar siempre en crecimiento. Busque nuevos horizontes laborales. Recuerde que usted es muy bueno para el comercio y las relaciones políticas.

Virgo

Genere un patrimonio, pero no caiga en la tentación de querer vivir más allá de sus posibilidades. Si su ex pareja no lo valoró, cierre el ciclo y siga conociendo personas más compatibles.

Libra

Recuerde que a veces se subestima; no lo permita más porque su signo le otorga sabiduría y equilibrio. Usted es el consejero de su círculo social y familiar, con una mente ágil y brillante.

Escorpio

Le llegará un regalo que lo llenará de felicidad. Si está pensando en una cirugía estética, siga adelante porque se sentirá más atractivo.

Sagitario

El “As de Copas” le revela que es tiempo de priorizar su felicidad. Después de tanto cuidar de los demás, es su turno de brillar. Prepárese para una semana llena de sorpresas y abundancia.

Capricornio

Prepárese para una semana de grandes logros y oportunidades. Sus amuletos de la suerte serán los números 24 y 41. Los colores naranja y rojo son su combinación de energía y pasión. Los signos que lo complementarán en el amor serán Tauro, Virgo y Aries.

Acuario

Su creatividad e inteligencia lo llevarán a alcanzar el éxito financiero. Confíe en sus capacidades y no permita que las dudas lo limiten.

Piscis

Durante esta semana sus números mágicos serán el 20 y 25, la mejor compatibilidad la conseguirá con Piscis, Aries y Cáncer. Confíe en sus capacidades y no se deje vencer por los obstáculos. Se le invita a viajar y conocer nuevas culturas.