Mhoni Vidente predice cómo le irá a cada signo durante el segundo fin de semana de noviembre

Mhoni Vidente, una astróloga cubana reconocida en Latinoamérica por sus predicciones cumplidas, dio a conocer qué le depara a cada signo del Zodíaco el fin de semana. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos.

Aries

Deben poner más atención a su salud, principalmente a su garganta. Es buen momento para que tomen un curso de idiomas que les permitirá avanzar profesionalmente. Aprovechen el fin de semana para limpiar y arreglar su casa. Tienen todo para alcanzar sus metas.

Números de la suerte: 00 y 19

Color: naranja

Tauro

Podrán conquistar a quien deseen, pero no podrán lograr una relación estable si no están dispuestos a quedarse con una sola persona. Podrán superar cualquier obstáculo que se les presente gracias a su poder mental. Mantengan una actitud positiva para alcanzar sus metas. No caigan en conflictos, especialmente con su familia.

Números de la suerte: 3 y 27

Color: azul

Géminis

Los invitarán a un viaje que disfrutarán mucho. El amor tocará a su puerta, no dejen pasar la oportunidad. Será un fin de semana lleno de buena suerte, todo lo que inicien será positivo. Eso que tanto han deseado llegará a su vida, pero tengan cuidado porque podría provocarles conflictos. Piensen antes de hablar, especialmente en el trabajo.

Números de la suerte: 11 y 29

Color: rojo

Cáncer

Tienen que poner atención a su salud, hagan más ejercicio. Olvídense del pasado si quieren encontrar una nueva pareja. Deberán ser valientes para enfrentar los desafíos que se les presenten en los próximos días. Podría ser momento de cambiar de trabajo.

Números de la suerte: 14 y 50

Color: azul

Leo

Los invitarán a un viaje que les permitirá recargar energías. Acérquense a su familia, fomenten la comunicación, les dará estabilidad emocional. Todo está a su favor, tienen que ser líderes en el trabajo para buscar un ascenso, no se pongan límites. Es momento de entrar en una relación estable o comprometerse con su pareja.

Números de la suerte: 66 y 90

Color: verde

Virgo

Tienen que recordar que no están solos, siempre contarán con el apoyo de su familia para solucionar cualquier problema, no tengan miedo a pedir ayuda. Este fin de semana asistirán a reuniones, disfruten. Aprovechen para arreglar su casa y hacer los pagos atrasados que tienen pendientes.

Números de la suerte: 14 y 50

Color: blanco

Libra

Tendrán suerte en juegos de azar, la fortuna está de su lado. El fin de semana deben alejarse de los problemas, brillarán con luz propia. Si tienen la oportunidad, pónganse en contacto con la naturaleza. Tienen que poner límites, en ocasiones son demasiado sociables y generosos. No presten dinero o podrían robarles su buena vibra.

Números de la suerte: 11 y 32

Color: rojo

Escorpión

Pasen tiempo con su familia este fin de semana. Vendrán cambios a su vida que serán positivos y los harán destacar, tienen todo para lograr sus metas, pero mantengan un perfil bajo para no llenarse de envidias. Estudien nuevos idiomas, les permitirán expandir sus horizontes y tener éxito profesional.

Números de la suerte: 6 y 51

Color: verde

Sagitario

Si están en una relación, su unión se fortalecerá. Si están solteros, el amor tocará a su puerta, será una conexión intensa. Este fin de semana estará lleno de sorpresas, salgan de su zona de confort y tomen decisiones importantes. Pongan atención a su salud, podrían presentar problemas relacionados con la presión arterial.

Números de la suerte: 19 y 88

Color: amarillo

Capricornio

Tienen que encontrar un equilibrio entre su vida personal y laboral. Tienen todo para alcanzar sus metas. Deben cerrar los ciclos del pasado, olvídense de rencores. Son personas muy sinceras, pero en ocasiones es mejor que se queden callados para evitar problemas. Podrían emprender un negocio que les dejará buenos ingresos.

Números de la suerte: 21 y 30

Color: rojo

Acuario

El amor tocará a su puerta, encontrarán una relación estable, todo está a su favor. Tienen que cuidar su salud, no caigan en los excesos. En el trabajo, se convertirán en líderes, pero deberán enfrentar varios desafíos, mantengan la calma y demuestren sus habilidades. Aprovechen la energía que los rodea para construir el futuro que desean.

Números de la suerte: 16 y 77

Color: naranja

Piscis

Tienen que confiar en ustedes y en su capacidad para alcanzar sus metas. Entrarán en una etapa de abundancia y podrán resolver sus problemas económicos. Si están en una relación, fortalecerán su unión. Si están solteros, el amor tocará a su puerta y los llenará de ilusiones y felicidad. Aprovechen el fin de semana para poner en orden sus asuntos financieros.