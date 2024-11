¿Es posible ganar kilos en solo dos días? Mitos y realidades del aumento de peso rápido

Subir varios kilos en un solo fin de semana no es realista. Aunque puedas ver un aumento en la báscula, en realidad esto suele deberse a la retención de líquidos e inflamación temporal y no a una ganancia significativa de grasa. Si retomas tus hábitos saludables rápidamente, tu peso volverá a la normalidad, así lo explica la nutricionista Ale Avellán.

PUBLICIDAD

“Si un fin de semana te desmandas en cuestión de muchas calorías, también abusas del alcohol, dejas de hidratarte y eres sedentario, tu cuerpo se va a inflamar. Entonces por estas situaciones es que tal vez pesas más, pero no es de que realmente hayas subido mucha grasa o hayas perdido mucho músculo”, dice la experta.

Por lo tanto, Avellán recomienda que si has comido en exceso durante el fin de semana, vuelvas a tus hábitos saludables el lunes sin restricciones extremas. Eso sí aclara que no caigas en la rutina de comer en exceso solo los fines de semana y compensarlo con dietas estrictas durante la semana, ya que este comportamiento puede llevar a que tu cuerpo almacene más grasa ante la incertidumbre de la ingesta.

“Porque ahí a tu cuerpo le estás diciendo que hay días que comes un montón y hay otros días que no comes nada. Entonces tu cuerpo va a comenzar a reservar células grasa para cualquier otra emergencia porque no va a saber cuándo habrá poca o mucha comida, por lo que se recomienda acostumbrarle a tu cuerpo que todos los días le vas a dar el combustible necesario para que funcione completo”, de acuerdo a Avellán.

Es importante que mantengas una alimentación equilibrada todos los días para que tu cuerpo reciba un suministro constante de nutrientes. Así evitarás la necesidad de “guardar” grasa como reserva. También es necesario recordar que solo comer bien durante dos días (como sábado y domingo) no compensa una semana de malos hábitos.

Para un cambio efectivo y duradero, intenta comer saludablemente la mayor parte del tiempo y, cuando haya eventos sociales, come con moderación. Limita el consumo de alcohol y bebidas azucaradas, y si no puedes hacer ejercicio intenso, mantente activo con caminatas o actividades al aire libre.

Finalmente, los llamados “jugos detox” o las dietas de moda no ofrecen resultados milagrosos. Aunque un jugo verde con vegetales puede ser un buen complemento, no tiene la capacidad de quemar grasa ni de desintoxicar el cuerpo como algunos afirman. La clave para alcanzar tus objetivos es adoptar hábitos saludables de manera constante y no depender de soluciones rápidas o productos de moda.