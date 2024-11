Fundación Identidad Nacional presentó durante la semana del alto nivel de la Asamblea General de la ONU “The Embassy of Nature”, la voz de la naturaleza

Fundación Identidad Nacional (FIN), organización sin fines de lucro dedicada a promover proyectos ambientales, culturales y sociales en apoyo a la creación de identidad en el Ecuador, liderada por Fundación Identidad Nacional, realizó en la sede principal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, la presentación oficial del movimiento internacional “The Embassy of Nature” (TEON). En el marco de las actividades conmemorativas por el 6º aniversario de la aprobación de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se congregaron líderes, autoridades y figuras clave del ámbito mundial, altos representantes gubernamentales y organizaciones comprometidas con la protección ambiental y el empoderamiento juvenil.

FIN dio a conocer “The Embassy of Nature” (TEON) , una iniciativa global inspirada y concebida por el Ecuador, que nace como respuesta a la necesidad urgente de otorgar una representación política a la naturaleza en los foros internacionales tales como la ONU y la Unión Europea. La presentación de TEON se alinea con los principios fundamentales de los ODS, reafirmando el compromiso de promover un futuro sostenible e inclusivo. Su misión es abogar por la protección del ecosistema a escala mundial, asegurando que los intereses de la vida silvestre se integren en las políticas internacionales y promoviendo un modelo colaborativo donde los derechos de la naturaleza se reconozcan junto a las necesidades humanas, creando así un marco más efectivo para la protección ambiental del mundo.

“The Embassy of Nature” (TEON) aspira a ser reconocida como una organización intergubernamental descentralizada que trabaje en conjunto con naciones soberanas. Buscará persuadir a las potencias globales para que adopten marcos legales que reconozcan y protejan al entorno ecológico como un componente vital de nuestro entorno compartido. Inspirándose en el precedente establecido por Ecuador al consagrar los derechos de la naturaleza en su Constitución del 2008, TEON busca ampliar este reconocimiento a nivel mundial. Del mismo modo, ofrece soluciones innovadoras como los canjes de deuda por conservación, una estrategia inspirada en modelos utilizados por la Unión Europea, que permite a los países intercambiar deuda nacional por compromisos de preservación de ecosistemas. Esto proporcionará alivio financiero y oportunidades de desarrollo sostenible para las naciones con reservas de biosfera, especialmente en el Sur Global.

Durante su intervención, Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodonico, presidente de Fundación Identidad Nacional, enfatizó en la urgencia de actuar en defensa del entorno ecológico a través de su discurso. Citando al difunto presidente francés Jacques Chirac, expresó: “Nuestra casa está ardiendo y estamos mirando hacia otro lado”. Presentó a “The Embassy of Nature” (TEON) como el “gobierno en exilio” de la naturaleza, enfatizando que la protección del medio ambiente es una causa universal que trasciende divisiones políticas y requiere una respuesta unificada. Subrayó la necesidad de un nuevo paradigma que reconozca el valor ambiental más allá de agendas políticas, abogando por una diplomacia que integre los derechos de la Tierra con las necesidades humanas. “Imaginemos un mundo donde proteger nuestro patrimonio natural sea sinónimo de prosperidad, donde la preservación de nuestros ecosistemas no sea una carga, sino un catalizador para el crecimiento sostenible”, afirmó. Concluyó con un llamado a la acción colectiva: “La naturaleza necesita una embajada, y hemos creado La Embajada de la Naturaleza. ¡La naturaleza necesita una voz... y ahora esa voz somos nosotros!”.

El evento fue organizado y liderado por el Organismo Internacional de Juventudes para Iberoamérica (OIJ) y el Council of Global Change (CGC), representados por Max Trejo, Secretario General del OIJ y David X. Sánchez, Embajador ante Naciones Unidas y presidente del CGC. Además, como anfitriones estuvieron Michelle Muschett, subsecretaria General de las Naciones Unidas; y Mariano Jabonero, Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos. El encuentro reunió a personalidades destacadas como: Paloma Morazo Pérez, representante del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas; Consuelo Vanderbilt, representante y miembro activa de los grupos empresariales más importantes de los Estados Unidos y miembros activos del Council of Global Change; Javiera Toro, ministra de Desarrollo Social y Familia de Chile, entre otros funcionarios de diversos países iberoamericanos. Susan Rockefeller, reconocida empresaria, conservacionista y cineasta, cuyo liderazgo en el ámbito de la sostenibilidad y el compromiso con la conservación ambiental fue un punto clave de inspiración durante las intervenciones.

“The Embassy of Nature” (TEON) y Fundación Identidad Nacional recibieron una excelente acogida entre los asistentes, generando gran interés y respaldo en torno a su misión. Durante el encuentro lograron valiosos contactos con líderes y representantes de diversas organizaciones, sentando las bases para futuras acciones conjuntas. Estas iniciativas son el resultado de la visión de Fernández-Salvador sobre el papel que el país desempeña en el ámbito internacional respecto a la preservación de la biosfera y a la promoción de su rica diversidad ecológica. Como máximo ejecutivo de FIN y mentalizador de TEON su convicción es fortalecer la imagen del Ecuador ante el mundo y mejorar su percepción en los centros de poder global, con el objetivo de consolidarlo como un referente mundial en la conservación y sostenibilidad ambiental.

Fundación Identidad Nacional y “The Embassy of Nature” (TEON) reafirman su compromiso de seguir promoviendo la representación política del medio ambiente en los organismos multilaterales. Estas organizaciones continuarán trabajando para impulsar nuevos proyectos, consolidar alianzas estratégicas y expandir su impacto a nivel internacional. Con una visión centrada en la educación, la sensibilización y la cooperación global, se aspira a movilizar a más países y referentes en esta causa crucial. Su misión compartida es garantizar que la naturaleza tenga una voz activa en las decisiones que influyen en el futuro, asegurando su preservación para las generaciones venideras.