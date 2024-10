Conoce las predicciones de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco este 9 de octubre de 2024

Mhoni Vidente, una astróloga cubana reconocida en Latinoamérica por sus predicciones cumplidas, dio a conocer qué le depara a cada signo del Zodíaco el día de hoy. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos.

Aries

Le llegará un regalo sorpresa que no esperaba por parte de un amor nuevo. Los Aries que están casados hablarán de algunos problemas relacionados a celos o desconfianzas, así que traten de tener paciencia. Pagará el seguro de su carro y su seguro social, también tramitará su papelería del título de su escuela y le llegará un bono por unas ventas.

Tauro

Decidirá hablar con su pareja para ser padres o ya formar una familia. Recuerde que a su signo lo domina el mal carácter y los impulsos y eso solo le ocasiona que se alejen de usted las personas que más lo quieren, así que siempre trate de pensar dos veces cómo va actuar. Ya está preparando sus vacaciones para el mes de diciembre con su familia.

Géminis

Tramitará pagos de su casa y pagos de tarjeta de crédito para no tener deudas. Se pondrá a dieta y se meterá a hacer ejercicio, ya que se dará cuenta de que es el tiempo de verse de lo mejor. Se irá de viaje por cuestiones de trabajo. Le llegará un dinero extra y va ser por juegos de azar. Podrían regalarle una mascota.

Cáncer

Llegarán para usted propuestas de dar clases universitarias. Se comprará una bicicleta para hacer ejercicio. Trate de buscar otro trabajo, porque donde está ahorita lo está estancado, así que busque crecer. No coma tanto. Trate de ir a una terapia psicológica para que saque todos esos traumas del pasado. Aplíquese más en todo lo que realice.

Leo

En el amor estará de lo mejor y por fin decidirá entregarse por completo a su pareja. Ya no mire atrás en cuestiones de amores, es mejor cerrar círculos y empezar de nuevo. Le regalan una mascota. Trate de salir hacer más ejercicio para mantenerse más saludable. Que ya no le dé igual su condición de vida, dele más valor y fuerza a lo que realiza, sobre todo en la escuela.

Virgo

Trate de cuidarse de dolores de intestino y estómago. Trate de no comer tanto en las calles. Intente alejarse de las malas compañías, recuerde que siempre se le pueden pegar las energías de otras personas, por eso trate de juntarte con personas más positivas. Cambiará de color de su casa y decidirá hacerle unas mejoras. Renovará el seguro de su carro y el seguro de gastos médicos.

Libra

Se pondrá a dieta y decidirá entrar a un gimnasio. Lo buscarán para que pague una deuda del pasado. Los Libra que están casados deberán tener mucha paciencia con su pareja porque van estar hablando de divorciarse, así que tenga prudencia. Recuerde que el amor no se busca, sólo lo va encontrar.

Escorpio

Le llega un dinero extra por cuestiones de suerte en un juego de lotería o juegos de azar. Usted es muy bueno para los idiomas, así que trate de ponerse a estudiar inglés o francés. Tenga cuidado en las juntas de trabajo, trate de no opinar donde no se lo piden. Recuerde que a su signo lo domina mucha pasión sexual, por eso siente que ya no quiere a su pareja. Trate de platicar eso y trate de llegar a un acuerdo y no buscar divorciarse.

Sagitario

A su signo no le es tan fácil enamorarse y siempre busca al amor perfecto, así que manténgase atento a la aparición de amores nuevos. Tenga cuidado con los accidentes en la calle y trate de manejar más tranquilo. Aunque aún haya cuestiones amorosas que le duelan, recuerde que es mejor cerrar ese círculo porque ya no va regresar. Le llegará una auditoría y tendrá revisión de sus jefes, así que trate de poner en orden todo lo que necesita.

Capricornio

Tenga cuidado con dolores de espalda baja o con las infecciones en los riñones. Trate de ir con su médico. Mandará a arreglar su carro y le cambiará una llanta. Decidirá entrar otra vez a la escuela y tomar varios cursos de administración y diseño en sistemas. Recuerde que su signo siempre es muy familiar y protector. Comprará un departamento y lo sacará con un crédito. Le llegará un regalo que no esperaba por parte de un amor nuevo.

Acuario

Aprenda a no prometer nada a ningún amor para que después no se sientan dolidos. Cuídese de dolores de estómago o intestino, trate de tomar más agua y dejar un poco el café o refrescos. Recuerde que a veces es mejor ser espectador que involucrado, así que no se meta en problemas que no son suyos. Arreglará papeles de una demanda de un fraude y saldrá a su favor.

Piscis

El amor de su vida está por venir y hará cambiar por completo su entorno. Tenga cuidado con los problemas de la piel o vaya con un dermatólogo. Lo buscará un familiar para pedirle dinero prestado. Trate de estudiar para llegar a ser médico o ingeniero en diseño. Se comprará ropa y renovará completamente su look. Trate de arreglar los papeles de su título de escuela. Comprará un regalo para alguien muy especial.