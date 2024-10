Zero Lab brilla en el World Culinary Awards en Dubai como el mejor restaurante del Ecuador 2024

Zero Lab brilla en el World Culinary Awards en Dubai

En el marco de la más importante gala de la industria turística y gastronómica a nivel mundial el World Culinary Awards 2024, Ecuador se logra posicionar en el mapa gastronómico mundial y obtiene su reconocimiento gastronómico con la participación del Laboratorio Gastronómico de UNIANDES, el Zero Lab con un enfoque de investigación de productos ecuatorianos.

Los reconocidos chefs Carlos Gallardo y Juan Sebastián Gallardo representaron a nuestro país en los prestigiosos premios, evento celebrado el 2 de octubre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. En esta importante gala de la industria turística y gastronómica, su restaurante Zero Lab Fine Dining fue galardonado como Ecuador’s Best Restaurant 2024, un reconocimiento mundial otorgado gracias al voto de miles de foodies, especialistas, clientes y público en general.

Los World Culinary Awards son reconocidos a nivel mundial por honrar a los establecimientos culinarios más destacados y a los talentosos chefs que los lideran. En la edición del 2024, estos premios siguen destacando la excelencia e innovación en la industria culinaria en diferentes continentes y países de todo el mundo.

Antes del Premio: Años de Dedicación y Excelencia

El camino hacia este prestigioso reconocimiento ha sido el resultado de más de 30 años de dedicación y esfuerzo por parte del Chef e investigador Carlos Gallardo. Su enfoque en la alta cocina contemporánea ecuatoriana ha permitido que Zero Lab by Uniandes destaque no solo por la calidad de sus platos, sino también por su innovación y compromiso con las raíces culturales del país.

El momento del reconocimiento: Dubái y los World Culinary Awards

Este 2 de octubre de 2024, los chefs Gallardo estuvieron presentes en Dubái para recibir este reconocimiento internacional. La ceremonia de los World Culinary Awards es una de las más importantes del mundo, celebrando a los mejores exponentes de la gastronomía y el turismo a nivel global. El premio a Ecuador’s Best Restaurant 2024 reafirma el lugar de Ecuador en el mapa gastronómico mundial, poniendo en alto el nombre del país gracias a la visión y talento.

El reconocimiento se lo obtuvo ya que un integrante del jurado internacional visitó Ecuador y tuvo la oportunidad de probar uno de los seis platos estrellas de Zero Lab y fue el Ceviche de lenguado y frutos rojos; plato ecuatoriano realizado a través de una investigación sobre el pH en la desnaturalización de la proteína a través de las frutas ecuatorianas. El plato ecuatoriano consta de los siguientes ingredientes: pez lenguado, mora, mortiño, frambuesa, aceite de tomate, quinotto papel de arroz aire de mortiño.

Después del premio: Un futuro prometedor para la gastronomía ecuatoriana

Este galardón no solo reconoce la excelencia de Zero Lab Fine Dining, sino que también abre nuevas oportunidades para la gastronomía ecuatoriana en el ámbito internacional. La visión de los Gallardo, basada en la investigación culinaria, la excelencia en el servicio y la creación de menús que integran productos endémicos locales con una historia cultural profunda, es un modelo que seguirá inspirando a futuras generaciones de chefs. Sus recientes descubrimientos científicos y su capacidad para fusionar tradición con innovación seguirán siendo la base para el crecimiento de la cocina ecuatoriana en el mundo.

Ecuador ha demostrado que su gastronomía puede competir en los niveles más altos, y este logro marca el inicio de un camino lleno de oportunidades y nuevos desafíos para los chefs ecuatorianos que buscan poner en valor la riqueza cultural y gastronómica del país.