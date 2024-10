Mhoni Vidente da a conocer cuáles son los números de la suerte en la semana del 8 al 11 de octubre

Mhoni Vidente ha dejado su horóscopo semanal y sus números de La suerte para cada signo. En las predicciones de la conocida astróloga comparte cómo enfrentar lo que el universo tiene preparado para cada uno de los signos zodiacales.

Además, Mhoni Vidente dejó algunos consejos de cómo afrontar la semana. Pero primero, checa cuáles son tus números de la suerte.

Hay una nueva semana en el mes de octubre que ya comenzó y en plena temporada de Libra con mucha energía moviéndose. Estos son los números de la suerte según Mhoni Vidente:

Aries: 10 y 33

Tauro: 11 y 12

Géminis: 27 y el 41

Cáncer: 01 y el 03

Leo: 28 y el 36

Virgo: 07 y el 08

Libra: 18 y el 29

Escorpio: 24 y el 30

Sagitario: 04 y el 26

Capricornio: 13 y el 21

Acuario: 05 y el 34

Piscis: 31 y el 40

La astróloga ha dejado su horóscopo semanal y algunos consejos para cada uno de los signos.

Aries

No te detengas sigue adelante y no tengas miedo. Estás muy pensativo y tienes dudas de las acciones que harás, con tus objetivos. Tienes que poner en claro tus pensamientos. No platiques tus proyectos, resérvalos para ti. Descansa mejor y aliméntate sanamente. Elimina los pensamientos negativos y esas personas que quieren controlar tu vida y las opiniones ajenas. Mhoni vidente dice que tus colores mágicos de la semana son el rojo y el azul.

Tauro

Prepara tus maletas, se vienen viajes imprevistos. Algunos de ellos serán por proyectos o de tu trabajo. No platiques tus planes ni tu vida. Evita los problemas. Trata de tranquilizarte, controla tus celos. Date los gustos que quieres. Tus colores base son el verde y el blanco. Tu mejor día será el miércoles, aprovéchalo al máximo.

Géminis

Buenas noticia para los géminis, que tendrán una semana repleta de abundancia, suerte y estabilidad. No tengas miedo al qué dirán o a que hablen de ti, estás haciendo camino. Es una semana perfecta para aprovechar proyectos nuevos. No te sabotees a ti mismo, no te prohíbas a ser feliz. Tus colores mágicos son blanco y rojo. Ve por todo Géminis, está semana es tuya, aprovéchala.

Cáncer

Atención, ten cuidado con los chismes, con la traiciones, no confíes de nada ni de nadie. Se reservado con tus proyectos, evita que te lo saboteen. Tu mejor día será el jueves, será cabalístico para un cambio en el trabajo o pedir un préstamo. Ten cuidado con el amor, ve con tranquilidad. Tu color será el amarillo y el naranja.

Leo

Controla tu mente, tu capacidad de trabajo, tus emociones para evitar que te juegue una mala pasada contigo o con tus vínculos. Ten cuidado con quien platicas tus cosas. Es momento de mover energía, todo lo aquello que estás esperando para un cambio que sea positivo, se dará. Tu mejor día será el viernes. Tus colores mágicos son el naranja y el rojo.

Virgo

Cuida tu patrimonio tus gastos. Paga tus deudas para sanar tu economía. Serás reconocido en tu trabajo. No le ruegues a nadie, no busques a nadie. Ten cuidado con los divorcios y separaciones si es que te encuentras en pareja. Trata de descansar, silencia tu mente. Tu color mágico amarillo y azul.

Libra

Estás en un momento en que la vida te sonríe. Todos tus proyectos se darán perfectamente y es tu semana de la suerte. No te metas en chismes, no te aceleres ni pienses en más. No platiques tus cosas, se cuidadoso en quién confías. Tus colores mágicos son el verde y el amarillo. Disfruta de la naturaleza, para renovar tus energías.

Escorpio

Brilla escorpio, sigue sonriendo, los astros están a tu favor. Levanta la cabeza y mira hacia adelante, hacía el futuro y deja atrás esas personas que no suman en tu vida. Trata de fijarte quien se relaciona contigo, quienes son fieles y leales. Tus colores bases son el naranja y el negro. Haz cambios positivos en tu alimentación y en dormir. No le des tanta vuelta en relación a tu pareja, habla, se directo.

Sagitario

Tu estabilidad económica se dará y podrás sacarte ese peso que tanto te está afectando. Aléjate de los chismes, no caigas en enteras o ilusiones falsas. Tus colores son el morado y el amarillo, combinación perfecta en estabilidad y el dinero. Cuida tu salud, sal a caminar, recarga tus energías y enfócate en estudios. La base de tu vida es la felicidad. Pies firme y sobre a Tierra.

Capricornio

Te toca concentrarte toda la semana en cuestiones laborales y en estudios. Realiza bien tus trabajos y proyectos. Trata de alimentarte y descansar bien para tu salud. Evita gastos innecesarios, cuida tu dinero. Tus colores son el amarillo y el naranja.

Acuario

No le tengas miedo al compromiso, es tu oportunidad para enamorarte, formar una familia, un hogar. Será una semana de trabajo muy agitada donde estarás agitado y cargado de compromisos, pero podrás llevarlo bien. Estás en tu momento de crecer Tus colores son el negro y el blanco. Tendrás equilibrio en tu vida. Descansa y aliméntate bien.

Piscis

Suerte, dinero, estabilidad y crecimiento. Esta semana para Piscis será perfecta, los planetas se alinearon a tu favor y será una semana llena de éxito. Elimina lo que no suma y limítate a los chismes y las malas lenguas. Tus colores, según Mhoni Vidente son el azul fuerte y el amarillo.