Mhoni Vidente hace sus predicciones para el fin de semana del 27 al 29 de septiembre

Mhoni Vidente dio a conocer qué le depara a cada signo del Zodíaco el día de hoy. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Estos son los horóscopos de la mística para el fin de semana del 28 y 29 de septiembre.

PUBLICIDAD

Aries

Será un fin de semana de reflexión en su vida personal. El amor de un Capricornio o Cáncer llegará a su vida. Su mejor día será el domingo y le regalarán un perfume. Trate de fumigar para cortar energías negativas y plagas. Tenga cuidado con las traiciones de amores del pasado y de amigos. Sea más cauteloso con lo que platica. Recuerde que su felicidad es la envidia de otros.

Tauro

Será un fin de semana de despertar de conciencia, se dará cuenta de lo que necesita en su vida y lo que no; aprenda a perdonar y pida perdón a quienes lastimó en el pasado. Lo invitarán a una carne asada este domingo, y el amor de un Virgo o Acuario estará muy cerca. Debe tomar tiempo para usted, la vida se vive una vez.

Géminis

Será un fin de semana de mucha pasión y amor con su pareja, y a los Géminis solteros les llegará un nuevo amor del signo de Acuario o Libra, que será muy compatible con usted. Trate de visitar a su familia, recuerde que ellos son el apoyo de su vida. Le llegará una invitación para salir de día de campo este domingo. Además, empezará un régimen de ejercicio que lo hará verse y sentirse muy bien.

Cáncer

Será un fin de semana de mucha diversión y convivencia familiar. Se comprarás ropa y zapatos para estrenar. Cuídese de problemas de estómago o intestino. Tomará un curso de comunicación o diseño. El domingo será un día de estar con la familia y de celebrar un cumpleaños, la pasará muy bien con la gente que quiere.

Leo

Tendrá la fuerza para vencer cualquier obstáculo en su vida, también se le recomienda tomar un curso de ventas o administración para ayudarlo en el futuro. Además, tendrá un ascenso en su trabajo o, si está por empezar un negocio, deberá hacerlo ahora, ya que es el momento adecuado. Tenga cuidado con infecciones en la garganta, acuda a su médico, si es necesario.

Virgo

Trate de usar en su vestimenta mucho el color amarillo, ya que este tono lo llenará de mucha abundancia. Se comprará un reloj para consentirse, y decidirá cambiar su celular por uno más reciente. Siga con la dieta; se verá de lo mejor. Este domingo, recibirá a la familia en casa para celebrar un cumpleaños.

PUBLICIDAD

Libra

Si tiene pareja, prepárese para una declaración de amor que lo dejará sin aliento. Momento perfecto para dar el siguiente paso y formar una familia. Para los solteros, el universo tiene preparado un encuentro especial con alguien de Tauro o Géminis. La abundancia está a la vuelta de la esquina, pero tiene que ser prudente con sus gastos.

Escorpio

Pronto recibirá una oferta de trabajo que superará todas sus expectativas. Además, tendrá la oportunidad de iniciar un negocio que le traerá grandes satisfacciones. La paciencia será su mejor aliada, no se deje llevar por la impaciencia y confíe en que todo llegará en el momento perfecto.

Sagitario

Hora de dejar atrás todo lo que lo limita y abrirse a nuevas experiencias. Momento ideal para cerrar ciclos y empezar de cero. No tenga miedo de soltar lo que ya no le sirve. Su capacidad innata para reinventarse lo llevará a alcanzar grandes metas. Resolverá cualquier conflicto familiar que lo haya estado preocupando. Sin embargo, tenga cuidado de no dejar que los demás se aprovechen de su generosidad.

Capricornio

Su corazón está dividido entre dos amores, momento de tomar una decisión y comprometerse con una sola persona. La honestidad y la comunicación son fundamentales en cualquier relación. No tenga miedo de expresar sus sentimientos. Prepárese para un fin de semana lleno de oportunidades.

Acuario

Momento de tomar las riendas de su destino y alcanzar metas más ambiciosas. Este fin de semana recibirá una propuesta laboral que cambiará por completo su vida. No tenga miedo de asumir nuevos retos y demostrar sus habilidades. Recuerde que la fuerza llegó a su vida, otorgándole energía inagotable y una determinación inquebrantable.

Piscis

Usted es un ser lleno de sensibilidad y compasión, no permita que nadie apague su luz. Este fin de semana es una oportunidad para conectar con usted mismo y descubrir su verdadero potencial. Vendrá para usted un periodo de transformación y un nuevo comienzo. Momento de dejar atrás todo lo que lo limita. Recibirá una noticia que lo llenará de emoción.