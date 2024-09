La sombría profecía de Nostradamus para el 2024 que aún está pendiente de cumplirse

El boticario y filósofo francés Michel de Nôtre-Dame es mejor conocido por su seudónimo, Nostradamus. Para mucha gente, su nombre es sinónimo de presagios ominosos. Publicó su reconocida obra ‘Les Prophéties’ (Las Profecías) en 1555, en la que anticipó una serie de acontecimientos en el futuro. Con el transcurso del tiempo, estas predicciones han adquirido mayor popularidad e incluso han generado ansiedad en el público.

En el ámbito de la predicción, las profecías y similares a menudo generan cierto escepticismo, ya que no son una ciencia. No obstante, algunas predicciones de Nostradamus resultan ser sorprendentemente precisas. Por ello, existe un grupo de personas fascinadas por sus escritos, que optan por familiarizarse con estas "premoniciones".

¿Qué predicción tuvo Nostradamus para el 2024 que aún no se ha cumplido?

Aunque su literatura data de hace varios siglos, algunas de sus profecías parecían referirse a nuestra época actual. En realidad, el farmacéutico francés hizo alusiones específicas al año 2024 en sus trabajos. En estas fechas específicas, Nostradamus hizo una desconcertante profecía que sigue retumbando en nuestros oídos, ya que estamos llegando al último tramo de este año y no se ha hecho realidad.

Recientemente, nos referíamos a la predicción de Nostradamus que aludía a el presunto fallecimiento del Papa. Un hecho que, hasta ahora, no ha ocurrido este año. Además, no es el único dirigente influyente que podría perder la vida en 2024. Específicamente, los escritos del farmacéutico francés también se referían a un rey. “El rey de las islas expulsado por la fuerza será. Reemplazado por uno que no tiene marca de rey”, era lo que indicaba la profecía.

El Palacio de Buckingham hizo un anuncio inesperado a principios de este año informando que, después de una revisión de próstata, los expertos detectaron cáncer en el rey Carlos III. Desde el anuncio, las apariciones públicas del rey han disminuido significativamente, ya que sus participaciones han sido muy esporádicas.