¿Cómo afectaría la salud de las y los quiteños la calidad del aire en estos momentos?

Pese a que el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, informó la mañana de este miércoles 23 de septiembre que los incendios en Bellavista, Guápulo y Av. Conquistadores están controlados, hace poco la Agencia Metropolitana de Tránsito dio a conocer que se cerró la Av. Simón Bolívar hasta la Autopista General Rumiñahui, por la reactivación del flagelo en Guápulo.

Asimismo, la mañana de hoy, la Secretaría de Ambiente del Municipio de Quito, dio a conocer la calidad del aire en la ciudad en estos momento. La entidad municipal dijo que en el sector centro-norte y norte de Quito, la calidad del aire ha alcanzado niveles de precaución, mientras que en las áreas cercanas al incendio forestal registrado, los niveles de contaminación son insalubres. “Las condiciones atmosféricas actuales han provocado que el viento continúe arrastrando los contaminantes desde la zona del siniestro, y se espera que a partir de las 10H00 estos se desplacen hacia los sectores de La Floresta y el Centro Histórico”, indicó la Secretaría de Ambiente.

Frente a esto, Metro Ecuador consultó con experto en salud las afectaciones que podría ocasionar la calidad del aire en las y los quiteños, sobre todo los que están más cerca de las zonas de los incendios.

Gunther Villarreal, doctor ocupacional en Polimed Medical Services, explicó en entrevista lo que implica respirar el aire contaminado por los incendios:

“Es un contexto un poco complejo. Cuando hay un incendio forestal se derivan algunos gases de la combustión como lo es el dióxido y monóxido de carbono. Adicionalmente nitrógeno, azufre. La exposición cercana es más peligroso con el monóxido de carbono. Entra por vía aérea y va a la sangre, donde se liga al eritrocito mediante la hemoglobina y reemplaza al oxígeno. Entonces cuando estamos respirando no le llega ya oxígeno a la sangre porque el monóxido de carbono impide que el oxígeno entre al eritrocito”.

De igual manera, explicó que evita que el oxígeno entre a nuestros tejidos, a nuestros órganos centrales y lentamente pueden causar, además de la hipoxia, la muerte.

Sobre el nitrógeno y el azufre

“Además de tener un efecto perjudicial ‘smok’, lo que van a crear es una irritación, lo que es la conjuntiva ocular, irritación las vías respiratorias, desde las fosas nasales y toda la vía traquea. Entonces al producir esta irritación pulmonar puede causar que se produzca un líquido inflamatorio y ocasionar una insuficiencia respiratoria... Todo esto tiene otras repercusiones, porque cuando se irrita la vía aérea también hace más fácil que entren virus y bacterias y eso hace que se produzca una infección”, explica Villarreal.

Hay que priorizar el cuidado de niños y adultos mayores

El Dr. Villarreal explica que los niños no siempre están con las defensas altas por el tema de las vacunas y los adultos mayores no muestran síntomas cuando se trata de complicaciones respiratorias: “no tosen, no hacen fiebre y se manifiesta con episodios de delirio y desconocimiento”.

Sobre los jóvenes y adultos promedios

Respecto a esta población, el Doctor señaló que puede haber una afectación de la vía aérea y dificultad respiratoria y con esto aumentaría la predisposición de riesgo.

Recomendaciones

El Dr. Gunther Villarreal, sobre las recomendaciones de las autoridades, destacó el uso de la mascarilla, porque si bien no evita que entren por completo estos gases tóxicos, evita que entren virus y bacterias, y evita a prevenir infecciones secundarias.

Además, dijo que si hay en casa personas mayores con problemas cardiacos, o respiratorios, o personas que fuman, lo ideal es tener un concentrador de oxígeno, como medida de prevención.

“Ante cualquier emergencia de salud que veamos urgentes: una personas que no pueda respirar, le falte el aire, adultos mayores con pérdida de la conciencia, cualquiera de estas patologías, lo ideal es acudir a emergencias en una casa de salud, se público o privada”, agregó.