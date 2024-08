Mujer triunfa en litigio legal contra Carolina Herrera por el derecho a utilizar su propio apellido: “Puedo usar mi nombre”

La experta en moda de origen venezolano, Carolina Herrera, es una autoridad reconocida en la industria y su palabra es considerada la última en estilo por celebridades y la realeza que siguen sus consejos fielmente. Ciertamente, su nombre es valioso, siendo además dueña de uno de los más significativos imperios en el mundo de la moda.

Resulta que la firma Carolina Herrera ha iniciado una acción legal en contra de una empresaria peruana que lleva el mismo nombre que la conocida venezolana, una situación que ha ganado popularidad en las redes sociales.

El sitio web Milenio subraya que el litigio ha captado interés, dado que la conocida firma se negaba a permitir que la mujer utilizara su apellido, afirmando que ellos eran los dueños de su uso.

La batalla legal

Hace algunos años, el hijo de la señora intentó darle una agradable sorpresa registrando el nombre de su negocio “La Jabonera by María Herrera”, una acción que finalmente desencadenó un conflicto legal contra la reconocida marca Carolina Herrera debido al empleo del mismo apellido.

Por ello, la mujer peruana, que comparte apellido con la creadora de moda de 85 años, conversó con "Panorama" y dio a conocer su experiencia en esta batalla judicial de 2 años que se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

"Soy Carolina Herrera, ese es el nombre que se encuentra en mi documento de identificación, y soy de Perú. Tengo pleno derecho de utilizarlo de la manera que crea conveniente y apropiada" Aclaró la empresaria nacida en Perú que la intención de su hijo fue darle una agradable sorpresa navideña al registrar la marca. "No pasó mucho tiempo cuando recibí un mensaje de un abogado que sugería: 'Señora, ¿acaso necesita que la asista en el inconveniente que está teniendo con INDECOPI? Y yo me quedé pensando: ¿Qué?'"

Señaló que en noviembre de 2021, la empresa se pronunció en contra de que la iniciativa de la mujer utilizara el nombre, alegando que es propietaria de registros de marcas en la misma categoría. "Inicialmente me enfadé porque pensé qué injusticia... más allá de la injusticia, me pareció absurdo que alguien te diga 'no uses mi apellido'. Pensé, 'qué ridículo'".

Dos años de litigio

La disputa se prolongó por 2 años hasta que la decisión favorable para la empresaria de jabones fue emitida por INDECOPI. El documento especificó que "Herrera" es un término distintivo y tener ese apellido no otorga a nadie el derecho a obtener un registro de marca con este nombre.

Además, sostuvo que en Perú, "Herrera" no tiene una distintividad significativa, que las dos marcas tienen diferencias y que es un apellido habitual en la nación.

En cierto punto, María Herrera consideró abandonar la batalla, sin embargo, fue su hijo quien la impulsó a persistir por el derecho a utilizar su nombre. “Yo sabía que era Carolina Herrera, que existe un estudio encargado de sus casos en cada país. Ante el primer recurso, pensé: ‘se terminó’, pero mi hijo me animó a ‘luchar por ello’”.